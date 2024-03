INVIATO CITTADINO Deo Gratias. Riaperte le scalette di collegamento tra via Lorenzini/via degli Olivi e via Annibale Vecchi

Una vittoria, e una comodità, per tutto il quartiere

Non staremo a riepilogare i passaggi, le fughe in avanti, le accelerazioni e le frenate, le polemiche e contropolemiche che hanno punteggiato questo impervio percorso “tutto in salita”, si direbbe. Ma anche in discesa, visto che le scale si percorrono nei due versi. Ma per troppo tempo sono rimaste irrimediabilmente sbarrate. Con proteste, accuse, recriminazioni.

Tanto meglio, oggi, per chi deve scendere in farmacia o agli studi medici collocati a livello del terrazzo. O alla Coop, alla chiesa di San Donato, alla Banca, ai negozi intorno alla rotatoria.

Finalmente, dopo il completamento dei lavori, pervietà e sicurezza garantite.

Una soddisfazione di cui ringraziare i soggetti che si sono fatti carico (dovere!, si dirà) dell’impegno economico e operativo.

La questione si è protratta a lungo, prima di trovare la necessaria e ragionevole intesa: si fa a metà. Ossia il condominio fornisce i materiali e il Comune la mano d’opera.

Una soluzione salomonica. Che dovrebbe costituire un buon esempio per altre situazioni analoghe, che si protraggono da anni. Specialmente all’Elce: il quartiere dove le scalette (rese obbligatorie dalla concessione edilizia) si chiudono senza preavviso.

E, in molti casi, è difficile reperire le carte che – come in un gioco di prestigio – sono scomparse. Mistero… doloroso.

Ci sarebbe di che interessare la Procura, in più di un caso.

Meno male che, almeno in questa occasione, la svolta c’è stata e l’accordo pure.

Ma gli elcini non si arrendono e combatteranno (con l’Inviato Cittadino) fino all’ultimo… scalino.