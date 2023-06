INVIATO CITTADINO Decapitate alcune sculture di Adriano Massettini nel museo open air di viale Faina

Decapitate alcune sculture di Adriano Massettini. Proseguono gli atti di vandalismo in viale Zeffirino Faina. C’è chi non ha di meglio da fare che distruggere.

Ma l’infaticabile sculptor obstinatus non si dà per vinto. E risponde con le armi della nonviolenza e della sopportazione.

Dice: “Si tratta di atti che si qualificano da sé. Insulsi, anche perché rivolti contro oggetti che, piacciano o meno, non offendono nessuno”.

In privati colloqui, Adriano sottolinea: “D’altronde, sono opere che nascono sotto il segno dell’impermanenza. Per definizione effimere e naturali, come la cartapesta e l’argilla di cui sono composte”.

Ma, a ben pensarci, non si pongono come metafora della condizione esistenziale? Non siano, noi stessi, indiscutibilmente impermanenti?

Intanto, l’infermiere scultore ha messo in atto un’opera di pronto soccorso. Rifacendo ex integro le parti distrutte o scomposte.

“Forse – commenta – sono anche più belle di prima. Perché escono dalla sofferenza e dalla constatazione dell’insipienza dei distruttori”.