INVIATO CITTADINO Debora (Cattoni) e Sara (Tommasi), per sempre amiche

Ne parliamo con l’attrice ed event manager assisiate Debora Cattoni.

Raccontaci, dunque, lo stato dell’arte della vostra storica amicizia che aveva subìto una pausa di appannamento

“La mia soddisfazione più grande è venuta proprio dall’amica del cuore Sara Tommasi”.

Non voglio sapere le ragioni di qualche incomprensione, ma ricordo che sei stata proprio tu ad affiancarla con premuroso affetto nel momento della sua massima crisi esistenziale

“È vero. Sara era depressa, distrutta nel morale, anche a seguito di mascalzonate delle quali era stata vittima. Ricostruirla è stata operazione complessa. È riuscita a uscirne con l’aiuto della famiglia e di qualche solida amicizia”.

Ora, a tuo avviso, è tutto a posto?

“Direi proprio di sì”.

Anche tu le devi qualcosa, vero?

“Voglio ringraziare Sara dal più profondo del cuore, perché mi ha permesso di capire il mondo artistico e di entrarci in modo cauto e prudente. Dato che non sono poche le insidie che possono pararsi dinnanzi nel mondo artistico e dello show business, specie per una donna”.

La crisi della vostra amicizia è stata un po’ lunga.

“Ci sono stati alti e bassi, ma ci siamo chiarite. Dopo anni di silenzio, voglio ringraziarla ancora per avermi fatto capire cosa vuol dire prendersi cura di una persona”.

Sara ha trovato un equilibrio anche affettivo, ti risulta?

“È così. Sono molto felice che si sia sposata con il bravo ragazzo Antonio Orso, oggi suo marito e manager in gamba”.

Anche con lui, qualche iniziale fraintendimento, vero?

“All’inizio non c’eravamo molto capiti neanche con Antonio. Non lo conoscevo e, in atteggiamento protettivo con Sara, temevo potesse trattarsi di persona poco leale: una in più tra le non poche che le hanno fatto del male”.

Invece non era così?

“Proprio no. Ora è tutto chiaro e sono davvero onorata di vedere Sara felice e innamorata, ma soprattutto in giro per il mondo”.

Cosa dire, adesso?

“Auguro a Sara ed Antonio un buon Natale e tante buone cose per il 2024. Ho lottato tanto per questo, ma sono sicura che nelle mani di Antonio riuscirà ancora a farsi valere”.

Dunque, pace fatta e rapporto felicemente ricucito?

“Con Sara ci siamo sentite l’anno scorso, mi ha invitata in Egitto e a casa sua. Credo che accetterò perché ho desiderio di riabbracciarla e ritrovare l’affettuoso calore che ha sempre contrassegnato il nostro rapporto di profonda amicizia”.