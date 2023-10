INVIATO CITTADINO Dalla scuola dei Mestieri di Cucinelli al Borgo Bello. Il giovane sarto Davide Pastocchi si mette in proprio e miete successi

Una vocazione precoce, seguita al termine degli studi di meccanica.

“Avevo appena 18 anni”, racconta.

“Mi bastò entrare in un grande atelier. Provai un’emozione intensa intercettando dentro di me una vocazione, divenuta appassionata militanza sartoriale”, dice Davide, ormai stabile componente nelle fila dei seguaci del cremonese Sant’Omobono, protettore dei Sartori.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

Marchigiano di origine (nato a Jesi, vissuto a Porto Sant’Elpidio), perugino di scelta meditata, residente a Mantignana.

“Il primo input me lo fornì, da bambino, la visione di un documentario sul calciatore Gigi Meroni, che si era inventata una linea d’abbigliamento e disegnava cravatte. Da allora cominciai a pensarci come concreta prospettiva professionale”.

“Ho fatto il mio apprendistato, per quasi tre anni, alla bottega di un sarto a San Benedetto. Era un novantenne che mi insegnò le basi del mestiere. Sì, anche il taglio. A dispetto della riservatezza che ordinariamente induceva il Maestro di bottega a tagliare la domenica, in assenza degli apprendisti, per tutelare i segreti del mestiere”.

A 21 anni va a Roma, presso un grande Atelier sartoriale in via Di Ripetta per 2-3 anni.

Ma la svolta della vita è stato l’incontro con Cucinelli.

“La Scuola dei Mestieri è un luogo di alta valenza formativa. Lì ho ricevuto un positivo imprinting di carattere umano e professionale”.

“L’Academy mi ha aperto la mente, in termini di capacità organizzativa e cura della qualità”.

Racconta che, dopo una breve permanenza alla Scuola, è passato all’Ufficio Stile dove ha preso contatto con tessuti e accessori. Questioni di dettagli che fanno la differenza.

Tanti viaggi in Europa e nel mondo. “Con Brunello Cucinelli ho avuto modo di girare in aereo, dappertutto, prendendo le misure e facendo prove d’abito a personaggi famosi del mondo dello sport, dello spettacolo, del business, della cultura. È stato un quadriennio ricco di esperienze che mi ha portato una solida formazione di gusto e competenze”.

Da quando si è messo in proprio, Davide ha tenuto prima un locale al civico 159 di corso Cavour, vicino all’Arco di Duccio. Era solo uno Show Room, ma lavorava a casa.

Ora ha aperto negozio (sul lato strada) e laboratorio al civico 107, dove riceve e opera.

Mentre parliamo entra una ragazza che deve sistemare un tailleur. Davide prende le misure e fornisce il preventivo.

Passa per un saluto Orfeo Ambrosi, che abita a due passi da lì. Il fondatore di Borgobello ritiene una sua personale conquista aver portato Davide nella parte più frequentata del corso. Dove di certo il giovane artigiano-artista incontrerà un apprezzamento superiore e confacente alle sue capacità.

Detto tra noi. Appena Davide ha saputo che l’Inviato Cittadino è figlio di sarto, scatta il dialogo tra iniziati.

Mostra mazzette di stoffe inglesi (lane uscite da telai dell’Ottocento), bottoni di corno e madreperla, asole delle maniche aperte, sciccherie che possiamo capire solo noi che sappiamo come nasce e come cresce una giacca o un pantalone. Si esce soddisfatti. Praticamente… amici.