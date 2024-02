INVIATO CITTADINO Dacia Maraini e la Decima Musa. Quattro chiacchiere con Fabio Melelli

Lei ha fatto un unico film da regista, L’amore coniugale, tratto da Moravia, dove il protagonista era Tomas Milian, all’epoca divo del western all’italiana. Come mai questa scelta?

“La scelta non fu mia, ma del produttore. Milian era infatti molto popolare e la sua presenza avrebbe aiutato il film nella distribuzione”.

Quale il suo rapporto con l’attore?

“Devo dire che poi con lui mi sono trovata molto bene. Lo stesso dicasi per la protagonista femminile, Macha Meril”.

Il film segna l’esordio di Luigi Maria Burruano, che poi ha fatto una lunga carriera in cinema e tv. È uno degli amici del personaggio di Milian…

“Sì, è vero! Come fa a saperlo?”

Pur molto giovane, Burruano è piuttosto riconoscibile, nonostante compaia con dei baffoni spioventi molto anni Settanta

“Proprio così”

Il suo film, Amore coniugale, è un prodotto molto interessante, con parecchie sequenze girate con la macchina a mano. Perché non ha ripetuto l’esperienza della regia?

“In realtà io non sono una regista. In quel film sono stata aiutata da bravissimi collaboratori, come il direttore della fotografia, Giulio Albonico”.

Questo il succo dell’esperienza registica della Maraini, così come esce da questo rapido scambio di battute.

C’è da aggiungere che, fino alla prima metà degli anni Ottanta, Dacia Maraini si è dedicata alla sceneggiatura, lavorando sia all’adattamento delle sue opere più celebri, sia alla stesura di prodotti originali. Collaborò con Salvatore Samperi, Marco Ferreri, Roberto Faenza, Pasolini.

Ma questa, di cui ha parlato con Melelli, è l’unica e irripetibile (?) esperienza come regista.