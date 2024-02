INVIATO CITTADINO Da oggi, il Salone Umbri ed Etruschi, al Manu, si chiama Sala Mario Torelli

Un atto dovuto per rendere omaggio a chi – ha premesso D’Orazio, aprendo il convegno – è stato Maestro non semplicemente Docente.

Viene in mente l’etimologia che riconduce il termine a magis ter, per dire “tre volte più [grande]”. Ma grande nel suggestionare, nel donare con generosità, nello stimolare verso la direzione di una formazione sentita come vocazione.

È stato questo il caso dell’ex allieva Tiziana Caponi, attuale direttrice del Manu. La quale non ha difficoltà a rivendicare quel discepolato sottolineando come sia stato decisivo per indirizzare le sue scelte di studio. E di vita.

Se è vero – com’è vero – che Mario Torelli è stata figura carismatica per quanti hanno avuto la sorte di stargli vicino.

Come dice Tiziana Caponi, “Ci ha insegnato il metodo che, nello studio come nella vita, è tutto”.

“Un uomo – ha ricordato Tiziana - che è stata figura dialogica per studenti e studiosi. Una cultura trasversale alle discipline e in grado di coniugarle con straordinaria competenza”.

Intanto scorrono le immagini che punteggiano una vita e una carriera all’insegna della socialità e di una cultura dispensata senza supponenza. Con autorevolezza, questo sì.

Complimenti anche a Costantino D’Orazio che, sebbene fra noi da poco tempo, ha saputo calarsi nella realtà sociale, civile, culturale e… antropologica della Vetusta. Tanto che c’è stato chi gli abbia domandato: “Da quanti anni sei a Perugia?”.

La targa è stata scoperta nell’intervallo della mattinata. Con una folla di amici ed estimatori che hanno affiancato Concetta, la compagna dell’avventura culturale e umana di Mario. Grande emozione.

A Concetta e a Massimo Osanna la gioia di tirare quel nastro legato al drappo che ricopriva quella targa.

Un segno di affetto e di stima non di poco conto. Segno speciale, come lo fu Mario. Un uomo che riusciva, col fascino della sua presenza, a farti sentire piccolo, ma nel modo giusto. Senza offenderti, senza umiliarti. Ma spronandoti all’impegno per crescere. Un uomo che sapeva stare in mezzo alla gente, senza appartarsi nella turris eburnea del cattedratico.

Questo si sente di dire l’Inviato Cittadino. Il quale ha ricevuto dalla vedova, in privato colloquio, un riconoscimento che vale una medaglia. Concetta ha detto di aver letto e apprezzato il nostro servizio in cui abbiamo cercato di delineare la figura di Mario. Con affetto e con rispetto. Ma anche un po’… controcorrente. Come, di sicuro, gli sarebbe piaciuto.

Masseria ha citato quel servizio nell’intervento alla ripresa dei lavori. Dire che ne sono orgoglioso è poco.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)