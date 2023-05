INVIATO CITTADINO Da Buenos Aires a Hollywood, da Siracusa alla Vetusta sulle ali di Piazzolla

Da Buenos Aires a Hollywood, da Siracusa alla Vetusta sulle ali di Piazzolla, rivisitato da Lo Cascio.

Un duo pianistico straordinario “Ad Parnassum” composto da Francesca Fidotta e Biagio Lo Cascio: marito e moglie nella vita e binomio indissolubile sulla tastiera del pianoforte.

Entrambi lattati alla scuola di Bruno Canino e, a loro volta, persuasi formatori dei figli Riccardo (5 anni) e Giuseppe (11) che aprono la Kermesse pianistica all’Istituto diocesano di Musica Sacra “Girolamo Frescobaldi” presso l’Auditorium Marianum al Borgo Bello.

Un evento musicale di assoluta eccezionalità che ha visto sotto i riflettori una coppia il cui cursus honorum si dipana per le maggiori città italiane.

Un’intesa che non è facile intercettare fra le coppie a quattro mani. Col valore aggiunto degli arrangiamenti-composizioni di Biagio Lo Cascio che digerisce e rielabora con personalizzazione il meglio di Piazzola: da Oblivion a Libertango.

Poi una Romanza dalla suite da lui stesso scritta e una gran Fantasia di musica da film composta e dedicata ai figli che, dopo l’emozionata/emozionante esibizione, siedono in prima fila senza troppo stupore. Sono evidentemente abituati a considerare ordinaria la performance dei genitori sentiti, non si sa quante volte, provare entro i muri di casa.

Un’esperienza, per noi spettatori, coinvolgente, emozionante, sublime. In grado di coniugare sensibilità e affetti. I nostri, i loro. Ed è bello offrire in pagina la foto della famigliola in posa per i nostri lettori.

Complimenti al direttore Guido Arbonelli che ci offre mirabilia con generosa, artistica liberalità.