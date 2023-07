INVIATO CITTADINO. Creato un gruppo “momentaneo” Fb per la non accettazione delle dimissioni di Chiara Basta

Si raccolgono firme da allegare a una lettera al vescovo.

L’Inviato Cittadino ritiene di dover anticipare ai lettori il testo della missiva. Nella veste di persuaso estimatore di Chiara, convinto del fatto che tale scelta costituisca un danno grave per la cultura della civitas perusina.

Senza scendere nelle motivazioni che sarebbero state indotte da un ‘ambiente ostile e persecutorio’. Su cui non sta a me indagare.

Il testo: “Eccellenza Reverendissima, vogliamo affidarle con queste righe il nostro rammarico per le dimissioni della dottoressa Chiara Basta dal ruolo di responsabile del Museo del Capitolo della Cattedrale. Vogliamo anche che Ella sappia che questa è un’iniziativa assunta dagli scriventi e di cui Chiara non è al corrente”.

La stima e la professionalità acclarata. “Conosciamo la passione e la professionalità che la dottoressa Basta ha profuso per il Museo, dandogli rilevanza e vita nel contesto della nostra città. Esso è stato un luogo sconosciuto agli stessi perugini e invisibile ai visitatori. L’impegno e la determinazione, uniti alla preparazione scientifica, hanno portato un “non luogo” a emergere dal dimenticatoio e a divenire centro vivace di apertura e accoglienza, oltre che di disseminazione di conoscenze scientifiche”.

Impegno e costante aggiornamento. “Anche questo va reso noto, e cioè il continuo lavoro di aggiornamento disciplinare compiuto dalla dottoressa Basta. Si è soliti dire che la differenza viene fatta dalle persone; confermiamo che per il Museo la differenza è stata Chiara, con il suo sguardo aperto e capace di accogliere le persone. E tutti noi siamo sempre stati accolti, come persone e indipendentemente dal ruolo sociale: studiosi e turisti, bambini e anziani, inclusi gli ‘svantaggiati’”.

Le attività “speciali”. “A questo proposito, sappiamo che nel Museo erano state organizzate attività specifiche per malati di Alzheimer e per i loro caregivers; vogliamo anche ricordare le visite guidate estive agli scavi archeologici, cui seguivano le cene nel Chiostro, un appuntamento irrinunciabile delle estati perugine”.

Un patrimonio da non disperdere. “Dispiace moltissimo anche che tutto il sapere, le conoscenze tecniche acquisite in circa quindici anni di lavoro saranno disperse, non trasmesse in un passaggio di testimone che non potrà avvenire. Conoscendo la passione e la professionalità che la dottoressa Basta ha profuso nel Museo, siamo increduli che abbia potuto dimettersi sua sponte e siamo certi che non avrebbe lasciato il Museo, se non a fronte di problemi insormontabili e cogenti”.

La supplica. “Consegniamo a Lei, Eccellenza, questi nostri pensieri, auspicando che sia possibile fare ancora qualcosa, perché la nostra Diocesi possa contare su una persona, prima ancora che su una professionista, generosa e appassionata. La ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato nel leggerci e confidiamo in Lei”.