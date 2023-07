INVIATO CITTADINO Costituito a Perugia il Comitato per la laicità e i diritti “L’Accademia”

Ne parliamo con lo storico e archivista Andrea Maori, uno dei membri fondatori.

Che dichiara: “Abbiamo deciso di denominarlo in questo modo perché è quello il luogo in cui ci incontriamo per discutere e progettare”.

Chi siete, quali le finalità?

“Siamo un gruppo di nove amici (Francesco Bebi, Nicoletta Bernardi, Andrea Maori, Giulia Pretini, Stefano Roccetti, Andrea Roselletti, Gabriele Silvestri, Anaide Sforna, Marco Tomassini), pronti a una discussione aperta sui temi di carattere sociale, politico e culturale che animano la città”.

Da quali ambienti provenite?

“Tra noi esponenti dell’Associazionismo e dei movimenti politici che intendono affermare i diritti individuali e collettivi conculcati”.

Siete pro?

“Per l’uguaglianza, la libertà di pensiero, il rispetto dei diritti”

Siete contro?

“Siamo per una dimensione aconfessionale, contro le visioni integraliste della società e le ingerenze, anche ecclesiastiche, che minano la laica separazione tra Stato e comunità religiose”.

In sostanza?

“Il Comitato agirà anche come osservatorio sulle intolleranze verso le minoranze e organizzerà eventi pubblici”.

Quali iniziative avete in animo di intraprendere?

“Intendiamo cominciare con un Convegno circa la Legge sugli Oratori, che va rivista in senso paritario”.

Altri cavalli di battaglia?

“Siamo contro gli integralismi, i divieti, le parzialità. Ad esempio, sai che esistono intolleranze contro i culti ‘non ammessi’, ancora regolati da una antistorica legge del 1929?”.

Spiegati meglio

“I culti privi di intese e concordati vengono ostacolati. Ricordi le polemiche relative alla costruzione della moschea a Umbertide? Lo stesso vale per i templi di altre religioni. Credo che su tutto questo, come su altro, occorra svolgere una riflessione e coinvolgere la pubblica opinione”.