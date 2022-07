INVIATO CITTADINO Cosa fa fare la pubblicità

Cosa fa fare la pubblicità! L’Arte non muore mai, ma Voi sì (forse era il caso di scrivere NOI, condividendo l’appartenenza al genere umano). Quando, più che la cultura, si promuovono i funerali. O viceversa (almeno nelle intenzioni). Absit iniuria verbis!

Chi parla, rivolgendosi agli umani, è il Cristo della cimasa della Pala dei Decemviri del Perugino. Lui, almeno, ha avuto la facoltà di risorgere. Cosa della quale potrebbe per noi sussistere qualche dubbio.

Vista la promozione di una nota Agenzia di onoranze funebri, conviene prenotarsi. Magari approfittando di un eventuale “prendi tre, paghi due”. Come si fa coi detersivi. Solo che stavolta si tratta non di beni di consumo, ma di funerali, con annessi e connessi. Domando scusa per l’ironia. Ma, a mio modesto avviso, era difficile immaginare qualcosa che fosse di peggior cattivo gusto.

Ci chiediamo quale utilità possa avere una campagna promozionale tanto “ardita”.

La domanda è: “Quanto ha pagato l’Agenzia funebre per promuovere questa pubblicità?”.

Risposta: “Paga la Galleria”.

Ci spiegano pazientemente che la comunicazione odierna funziona così. Ci sono pagine seguitissime, con addirittura 4 milioni di contatti pro-die, nelle quali conviene comunque comparire. E per farlo occorre, naturalmente, pagare.

Lo scopo sarebbe quello di raggiungere un pubblico più vasto. Insomma: chi non conosce nemmeno l’esistenza della GNU, dopo aver visto questa comunicazione, potrebbe decidere di venirci.

Personalmente nutro qualche perplessità in proposito. È possibile che la comunicazione ardita, sfacciata, irriverente, graffiante… arrivi. Anzi: arriva certamente. Poi è da vedere l’effetto che fa.

TRIPLO POSCRITTO.