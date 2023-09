INVIATO CITTADINO Corteo storico e spettacolo rievocativo etrusco al Parco Pascoletti di Ponte San Giovanni

Un evento che ha coinvolto un centinaio di figuranti, sotto gli sguardi ammirati di oltre duemila spettatori.

L’anfiteatro stipato di gente, animata da un tasso di coinvolgimento straordinario. Come straordinaria è stata la kermesse che ha visto ponteggiani, e non solo, rinforzati e supportati dalla falange dei Leoni di Nemea, un gruppo storico proveniente da Reggio Emilia.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

Alter Nomen dei Leoni è Ruva Leu, eteronimo che urlano nei momenti di impegno, proferendo altre espressioni in lingua etrusca.

Si tratta di un gruppo attivo nella realizzazione di realistiche armi e armature, minuziosamente realizzate a mano con metodologie antiche e modelli reali. Sono stati pure in grado di effettuare la ricostruzione di un modello della Tenda del Cacciatore della necropoli Monterozzi di Tarquinia.

Hanno montato un accampamento con esposte panoplie, indumenti, suppellettili, attrezzature, anche a fini didattici. Con la consulenza di fior di archeologi e antropologi dell’antichità.

D’altra parte, anche i ponteggiani si sono spesi senza risparmio, coinvolgendo persone dalle località vicine, la scuola di danza Linda Magnini, lo speaker di lusso Gino Goti (che ha letto testi storico-letterari di Ennio Boccacci), tecnici, costumisti, fonici, macchinisti.

Lo spettacolo si è dipanato con una sfilata iniziale in cui si sono viste le famiglie illustri come Cutu, Cacni, Velimna, in costumi e accessori rigorosi (prendano esempio dai Ponteggiani gli organizzatori di raffazzonate rievocazioni!).

Sul grande palco, i quadri relativi alla scoperta dell’Ipogeo con la ninfa Vegoia (una splendida Gemma Goti) a disvelare le ricostruzioni filologiche delle tombe del vicino Ipogeo, qui trasferite dalla sede di Via Tramontani.

Poi la religione: presenti aruspici, auguri, fulgurales con tanto di realistici tuoni, lampi, canto di uccelli.

Altro quadro è stato il banchetto con efficaci simulazioni. E perfino l’offerta di primizie agli attoniti spettatori.

E anche la guerra, coi Leoni di Nemea ad affrontarsi a colpi di spada.

Il tutto inframezzato da movimenti coreografici preziosi. Mentre dietro le quinte si adoperavano Roberta, Francesca, Valentina, Vania… a coordinare, dare segnali e tempi.

Tra i personaggi coinvolti in ruoli diversi, con speciale riguardo alle divinità di Tinia, Uni, Menrva, abbiamo notato amici come il civitellese Lamberto Salvatori e il botanico Antonio Brunori, tutti compresi nel ruolo.

Certo che un evento del genere ha comportato un lavoro imponente. Si pensi solo al fatto che le prove generali sono state effettuate nel pomeriggio di ieri, in loco, sotto il sole cocente. Ma, visto il livello dei risultati, si può tranquillamente affermare che ne valeva la pena.

L’anno scorso, infatti, l’evento fu bloccato dal maltempo. Ma l’esibizione di quest’anno ne valeva almeno due.