INVIATO CITTADINO Corso Vannucci. Ai nastri di partenza una nuova cioccolateria, Augusta Perusia

Con tutto il rispetto per i prodotti industriali di fascia alta. Come quelli in vendita nel vicino negozio Perugina o agli store Guarducci. Ma si tratterà di qualcosa di specifico e di indiscussa qualità: come si dice “di nicchia”.

Il marchio è quello Augusta Perusia del Mastro Cioccolatiere Mangano, già attivo in via Pinturicchio, ad angolo con le scalette di via della Pergola.

Tutto nasce, 23 anni fa, in un piccolo laboratorio venuto alla luce come frutto della perizia cioccolatiera di Giacomo Mangano e sua moglie Rita. Apprezzamento generale e successo conseguente.

Il nome è desunto dalla scritta rubricata sul vicino Arco Etrusco. Un epiteto della città scolpito nella pietra per volere dello stesso Augusto. Come resta nel palato e nella memoria il gusto di un prodotto di rango.

L’azienda è anche operativa al civico 1 di via Piccolpasso, dove esiste il negozio e una interessante lavorazione a vista.

L’esercizio è in fase di preparazione con gli ultimi ritocchi e il trasferimento della merce. Inaugurazione domani pomeriggio, sabato 18 novembre.

PS. L’operazione, è onesto riferirlo, costituisce un altro colpo magistrale dell’onnipresente factotum dell’intermediazione immobiliare nell’acropoli e non solo. Vittorio Settequattrini si conferma il deus ex machina delle operazioni commerciali, utili a rinforzare l’immagine della città. Specie in un settore tradizionale e identitario come quello del cioccolato.