INVIATO CITTADINO Corso Garibaldi, nuovo ristorante in arrivo

Riapre la braceria ex Cammino Garibaldi alla Lungara. Con molte, significative novità. Si chiamerà Mazzachef food&drink.

L’evento è previsto per la tradizionale ricorrenza di San Martino dell’11 novembre. Cara ai perugini per il detto: “San Martino, castagne e vino”, in riferimento alle caldarroste accompagnate dal vino nuovo.

Per l’occasione, si prevede panino e porchetta a volontà per tutti gli avventori. Un metodo che tradizionalmente attira folle festanti.

Il locale è stato completamente ristrutturato in modo solido e razionale. Servizio di lusso non solo all’interno, ma anche al gazebo lungo la galleria sulle scalette di piazza Lupattelli. La galleria è disposta in modo che gli utenti siano al riparo dalle intemperie in ogni momento della giornata e in qualsiasi stagione.

Sopra ad ogni tavolo, una stufetta a ultravioletti garantirà comfort termico anche nella stagione invernale. Si aggiunga una presa usb ad ogni posizione per assecondare la fruizione multimediale.

Tante novità e un sicuro successo. Vista la forte ripresa del Borgo d’Oro sul piano della ristorazione. Auguri.