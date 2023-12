INVIATO CITTADINO Corso Bersaglieri. La tabella della ZTL solo per… contorsionisti

“La scelta della ZTL – dice Francesco Pinelli, presidente dell’Associazione Porta Pesa-Borgo S. Antonio – discende da una trattativa”.

In che senso?

“I residenti avevano chiesto la chiusura completa h 24. Poi si è addivenuti a un solido compromesso”.

Quale?

“Quello di istituire la ZTL in orario pomeridiano, lasciando libero accesso fino alle 13:00”.

Quale il motivo della scelta?

“Alla Pesa ci sono varie scuole (quella dell’Infanzia Santa Croce, le elementari Primo Ciabatti, le medie Ugo Foscolo) e ci è parso giusto offrire ai genitori (che accompagnano i figli) di poter fruire della bretella di corso Bersaglieri. Poi, di pomeriggio, chiuso”.

Perfetto. Ma sapete che qualcuno si lamenta del fatto che la tabella luminosa non è visibile da chi arriva da via XIV Settembre e da via Brunamonti? C’è chi ci ha rimediato più d’una multa.

“Abbiamo chiesto, ma senza successo, di spostarla in una posizione frontale che la rendesse visibile”.

In effetti, è pur vero che la ZTL è segnalata (sia per via del Roscetto che per corso Bersaglieri) da una tabella metallica che precede il semaforo, ma si dovrebbe vedere bene anche il segnale luminoso. Che invece è posto a una certa altezza, a fianco dell’ex Allegro. Tanto che, per notarlo, si dovrebbe girare la testa e volgerla verso l’alto. Cosa che, con di fronte la Porta dei Tei, angusta e pericolosa, costituirebbe una manovra azzardata: da dolori alla cervicale.

Comunque le cose stanno e restano, per ora, così. Non rimane che consigliare a Pinelli e ai suoi di insistere, augurandosi che il Comune si decida a far spostare la tabella luminosa in posizione frontale, davanti all’ingresso della galleria pedonale che adduce alla Foscolo.

Altrimenti, è quasi come se quella tabella non ci fosse. E si continuerà a beccare le multe. Anche la domenica. Giornata in cui, diversamente da tutte le altere zone della città, la ZTL è qui vigente per l’intera giornata.