INVIATO CITTADINO Cordigliano, ti vedo e… non ci vedo. Rabbia e disagio

Ci scrive un residente. “È accaduto qualche giorno fa. Poco dopo le 8”.

Racconta: “A Cordigliano è andata via la luce a causa della caduta di un ramo che ha tranciato i fili della trifase”.

Occorre scongiurare l’evenienza che il fatto si ripeta.

Difatti, le foto inviate documentano in modo inequivocabile la situazione degli alberi nel tratto di strada che va da Ponte Pattoli a Cordigliano.

Non c'è bisogno di alcun commento: le immagini parlano da sole. E valgono a indicare il consistente grado di pericolosità della situazione.

Aggiunge il lettore: “Fortunatamente, nel momento in cui i cavi sono stati tranciati dal grosso ramo in caduta, sulla strada non stava passando nessuno, altrimenti le conseguenze avrebbero potuto essere gravi”.

Conclude (Giorgio O.): “Faccio presente che in data 27/07/2019 avevo già segnalato la cosa al Comune. Ma nulla si è mosso”.

(Foto del lettore Giorgio O.)