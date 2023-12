INVIATO CITTADINO Corciano offre un Natale coi controfiocchi

Dalla patria di Coragino, un programma che interseca mostre, teatro, eventi di raro appeal e presepi in tutte le salse per le vie del Borgo.

Si sono messi in efficace sinergia la parrocchia di Santa Maria Assunta, il coro, l’Istituto comprensivo Bonfigli, il Garden, la Pro Loco, Castello di Vino, Arte… in bottega, Assisi suono sacro e perfino la scuderia Valmarino.

Per offrire un risultato che non ha uguali per quantità e qualità di eventi.

Il fil rouge è l’800.mo anniversario del presepe francescano di Greccio. Col brand evocativo Betlemme è qui.

C’è perfino un’installazione in piazza dei Caduti col Santo serafico che offre al mondo il dono del presepe.

Cominciando dall’8 dicembre con la musica del Coro Bonfigli (al piano Francesca Orabona), la visita ai presepi in sella al pony, laboratorio per bambini e un Cabaret in piazza col gruppo Il carro di Chiugiana dell’ottimo Cesare Gugliarelli.

Alle 21:00, al Teatro della Filarmonica, il flauto di Andrea Ceccomori, il piano di Antonio Cocomazzi e la voce della torreggiana Annalisa Baldi.

Si va avanti domenica 10, con lo spettacolo con l’inossidabile coppia Domenico Madera-Alessia Rosi, accreditati da un ventennio di lavoro coi bambini e non solo.

Spazio libri con Fiordalisi, papaveri e guai di Orietta Frustini, I fiori di Gea di Mario Ortolani e Cristina Arcioni, e Ritorno in Umbria, di Tomas Bacoccoli (già presentato all’ambasciata di Svezia in Roma e alla Biblioteca Gianni Rodari).

Musica con cori, zampognari, concerto di Natale della Corciano Festiva Orchestra con l’amico Alessandro Celardi.

Fino alla bella Favola di Natale di Dickens del 30 dicembre.

E poi la cavalcata dei Magi del 6 gennaio con la Befana alla palestra comunale.

Chiusura il 7 gennaio con finissage delle mostre e teatro.

Come si diceva: la stella di Corciano splende dall’8 dicembre alla Befana. E non dite che non vi avevamo avvertito.