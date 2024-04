INVIATO CITTADINO Coppa della perugina -15

Cento anni capitano una sola volta nella vita… anche in quella di una manifestazione di forte caratura identitaria come la Coppa della Perugina.

Un evento che torna alla ribalta. Un frutto maturo della memoria. Ma anche qualcosa di aere perennius. Scritto, insomma, a lettere di bronzo nella storia della città d’Euliste. Ma sempre vivo nel cuore di quanti amano il rombo dei motori, coniugato con la promozione del nostro territorio.

Questo lo spirito che anima la XXXV rievocazione dello storico evento.

È partito dalle nostre pagine il conto alla rovescia della grande Kermesse che si dipanerà nei giorni 9-12 maggio.

Continuiamo a proporre ai nostri lettori un altro capolavoro fotografico, uscito da soci e amici del Fotoclub “Al garage di Elio” di Mario Pennicchi.

L’attualizzazione della foto storica consiste nell’inserimento birichino di due immagini giovanili all’interno del contesto.

Tra dame abbigliate in stile Bell’Epoca, e uomini incappellati, compaiono così due giovani: un lui e una lei esultanti per il successo della manifestazione. Chissà per chi faranno il tifo.

Certo è che conferiscono un’aria di spiazzante attualizzazione. Cui i nostri lettori sono ormai abituati e che non si stancano di apprezzare.