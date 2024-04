INVIATO CITTADINO Coppa della perugina -17

Quella che il Camep si appresta a celebrare nei giorni 9-12 maggio.

Che non significa solo richiamare alla mente un nostalgico come eravamo, ma anche coinvolgere il presente.

Con tanti appassionati a scorrazzare in luoghi d’eccellenza della nostra regione.

A inseguire un francobollo commemorativo, ad apprezzare la professionalità dei Maestri cioccolatieri della Perugina, a conoscere ed ammirare Gubbio e Todi, San Gemini e, naturalmente, il capoluogo.

Ne è passata di acqua sotto i ponti dal disegno di Federico Seneca e dal trittico di Gerardo Dottori.

Quell’atmosfera rivivrà per la XXXV edizione rievocativa. Non senza sforzo organizzativo, logistico e promozionale che non passeranno inosservati.

Intanto, siamo a proporre ai nostri lettori un altro capolavoro fotografico, uscito da soci e amici del Fotoclub “Il garage di Elio” di Mario Pennicchi.

Stavolta, a “gareggiare” con un’auto d’epoca nella celebre corsa è un veicolo attualissimo.

La foto propone infatti un fiore di ragazza che sfreccia sul monopattino accanto a un veicolo storico.