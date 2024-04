INVIATO CITTADINO Coppa della Perugina -14

Quando via Cortonese e Fontivegge, strade ancora non depolverizzate, furono trasformate in una pista.

Perugia era un paesone. E, soprattutto, non c’era la televisione a fare dei cittadini dei pigri pantofolai.

Fragore di motori e nugoli di polvere a ricadere su folle ammassate sopra tribune improvvisate. O spettatori a fare il tifo ai margini delle strade, senza la minima precauzione per la propria integrità. Ma si sa: il tifo è cieco e l’entusiasmo un carburante che non si compra alla pompa.

Quando c’era Nuvolari, direbbe Lucio Dalla.

Proponiamo ancora immagini, a cura del Fotoclub “Al Garage di Elio”.

Le foto saranno esposte nelle vetrine di Corso Vannucci, d’intesa con l’Associazione “Perugia in centro”.

Aspettando la storica sfilata di sabato 12 maggio, in una Perugia resa più attraente per la XXXV rievocazione a cura del Camep e Nestlè Perugina.