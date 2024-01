INVIATO CITTADINO Concerto di San Costanzo in Sala dei Notari. Incontro/scontro… per Bande

Due concerti al prezzo di uno, ma… a ingresso libero. Sul podio Alessandro Celardi (per le future promesse) e Filippo Salemmi per le glorie, che definire “vecchie” sarebbe improprio.

Introduzione del presidente dell’ANBIMA regionale Gianni Paolini Paoletti.

Saluti istituzionali del consigliere Riccardo Mencaglia, nel passaggio in pedana tra giovani e diversamente giovani.

I giovani provengono da diverse scuole e compagini della regione e raccolgono i frutti di docenze appassionate di tanti Maestri.

Celardi, ormai corcianese d’adozione, è stato individuato come direttore. E se ne dichiara entusiasta.

Dice: “Abbiamo fatto poche prove ma siamo entrati presto in sintonia”. E propone come solista al corno Eleonora Taccuci, giovanissima e sicura promessa.

Vario il programma, dai Carmina burana alle musiche dei film Disney.

I grandi porgono un repertorio sofisticato, da gruppo sinfonico, più che da zumpappà bandesco. Un programma difficilotto che mira in alto.

Il finale viribus unitis per l’Inno di Mameli, con indice di affollamento di musicisti al limite del possibile.

Sentiremo ancora suonare i gruppi in altre occasioni. Come la celebrazione del 150.anniversario della Banda di Ponte San Giovanni, il prossimo luglio. Per la gioia del presidente Alvaro Azeglio Mancioli e di tutti i ponteggiani.