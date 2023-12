INVIATO CITTADINO Concerto di Natale all’Oratorio di Santa Cecilia in via Fratti

La scuola di Musica “La Maggiore” offre alla città un concerto con solisti, orchestra da Camera e coro di voci bianche.

Un evento che ha coinvolto decine di bambini, ragazzi e giovani promesse del pentagramma. Arditamente percorso con la voce e con gli strumenti.

Che sono stati il pianoforte (Illia Hultaichuk e Guido Ciarfuglia, Ranèe Wang, Lucio Zucchetti) la chitarra (Stefania Rossetti), il violino (Sofia Iannetti), il violoncello (Wendi Xu Yang), il canto (Gaia Gori, Pavel Heisu).

Una compagine veramente internazionale che ha trovato nella musica un linguaggio comune, trasversale alle diversità linguistiche e antropologiche.

L’Orchestra d’archi, veramente straordinaria, annoverava anche Valentino Grasselli e Tobia Campani. Col supporto dei maestri docenti Cecilia Rossi e Beata Bukor al violino e Lucio Paolo Esposito al contrabbasso.

Direzione di coro e orchestra del M° Giuseppe Bruni.

Repertorio natalizio e non solo. Un saggio che ha entusiasmato, specialmente nella parte che ha visto tutti impegnati e coinvolti nel momento corale.

Del coro facevano parte Giuseppe Petitto, Elisabeth Ricci, Maria Clara Burchi Allegrini, Mattia Vasquez, Izabel Tiberi, Giada e Sofia Galioto, Maria Vittoria Nasini, Adele Rosati, Margherita Calbi, Arash Safaei, Danjana Pioppi, Eleonora Fulci, Edoardo Angeloni, Anna Bellavita, Giulia Valeri, Chiara Mariani, Kristina De La Torre, Luciano Chen, Antonio Trimble.

… e speriamo di non aver dimenticato nessuno. E di non ricevere rimproveri per qualche nome sbagliato.

Spigolatura storico-identitaria. La zona prosegue la sua forte tradizione musicale. In via Fratti aveva infatti sede il Conservatorio Musicale “Francesco Morlacchi”. In quell’oratorio si è forse esibito anche l’evirato cantore Baldassarre Ferri. Uno dei castrati più famosi del tempo (era il Seicento), apprezzato, e strapagato, per tutte le corti d’Europa. Tornò a Perugia ricchissimo e donò tutti i suoi averi in beneficenza. Le sue spoglie mortali riposano dentro la chiesa di San Filippo, adiacente all’Oratorio. La città, in segno di riconoscenza, intestò a Baldassarre Ferri, voce d’angelo, la piazza che fronteggia la chiesa dei padri Filippini.

Quell’oratorio fu cinemino parrocchiale. Fino agli anni Sessanta del Novecento, l’oratorio fu usato come cinema. Ricordo che il “martedì dei ragazzi” offriva spettacoli al prezzo speciale di 60 lire. Ci andavamo a vedere film western e a cercare approcci con le ragazze di campagna che facevano le ‘servette’ (absit iniuria verbis) presso le famiglie benestanti, nobili e borghesi, della città. Era quello il loro pomeriggio di libertà.

Oggi tornato uditorio. Dopo decenni di abbandono, col locale ridotto a magazzino, quel luogo è rifiorito ospitando eventi teatrali, musicali e culturali in genere. Una vera rinascita della quale non si può che compiacersi.