INVIATO CITTADINO Concerto di chiusura, in San Pietro, del Trasimeno Music Festival XVIII edizione

Uno spettacolo con carattere di eccezionalità. Incredibile visu, mirabile auditu. Un concerto che appaga Il cuore e la mente.

Tre pianoforti (splendide code Fazioli) toccati dalla grande Angela, con la complicità di altrettanti suoi allievi: Jonathan Ferrucci, Julia Hamos, Misha Rushdie Momen (nipote del famoso scrittore Salman Rushdie).

Oltre a due pezzi da novanta del pentagramma: il violinista Benjamin Schmid e il flautista Riccardo Cellacchi.

Un evento che ha riempito all’inverosimile la Basilica di San Pietro. Raccogliendo un consenso forte e deciso. Tutti hanno avuto la possibilità di vedere, anche le ultime file, assecondate da schermi che punteggiavano le navate.

Una parata di artisti, capeggiata dall’immensa Angela Hewitt, dea ex machina e direttrice artistica del fiore all’occhiello della musica in Umbria.

Un programma da godersi à bout de souffle (fino all’ultimo respiro), come il film di Godard.

Cominciando dal concerto per tre tastiere in re minore BWV 1063 di Bach, seguito dal Mozart K242.

Un vero turbillon di esecutori per la mozartiana Sonata facile in do maggiore K545 con Angela nel ruolo di primo motore e i suoi tre allievi che si alternano nei movimenti allegro, andante, rondò allegretto.

Un vero spettacolo di concentrazione, interpretazione, sinergia. Un’intesa artistica e umana che si leggeva nell’atteggiamento intenso, dazionale, compreso.

Angela Hewitt dimostra un eccezionale talento pedagogico. Inverando il detto platonico secondo il quale gli allievi non sono vasi da riempire, ma fiaccole da accendere.

Poi il trionfo del Bach finale col Concerto brandeburghese che ha chiamato in causa violino e flauto, assecondati da una persuasa caposcuola al piano.

(Foto Sandro Allegrini)

Promossa con lode (ammesso che abbia bisogno di conferme) l’Orchestra da Camera di Perugia, col primo violino Azusa Onishi e un manipolo di solidi musicisti che aprono le porte ai giovani (tra i quali mi limito a citare Federico Galieni).

Grande intesa con Angela che ha diretto con autorevolezza e discrezione.

Il Trasimeno Music Festival non è solo Trasimeno, ma Umbria.

A proposito, la politica regionale si accorgerà di questa splendida realtà musicale o farà finta di niente? Ignorantia non excusat.

C’è da augurarsi che la Giunta regionale si attivi tangibilmente. Aprendo cuore e portafogli. Se così non sarà, ne pagherà il conto. E avrà recitato il de profundis di un Festival internazionale che il mondo ci invidia.

Angela, non mollare.