INVIATO CITTADINO Comune mio, sei proprio senza cuore

Comune mio, sei proprio senza cuore. Vibrata protesta dell’ex consigliere Carmine Camicia che del Progetto Cuore fu convinto corifeo.

Il battagliero Camicia rileva la contraddizione esistente tra l’inopinata cancellazione dal Sito Istituzionale del Comune di Perugia del Progetto Cuore e l’acquisto di 12 defibrillatori per i servizi educativi prima infanzia.

Scrive:”Il vicesindaco del Comune di Perugia, Gianluca Tuteri, al fine di tutelare una parte di bambini e personale scolastico, fa acquistare all’Ente alcuni defibrillatori, ma gli stessi non vengono inseriti nel progetto cuore del Comune”.

Aggiunge: “Anzi, gli Amministratori del Comune vanno oltre, cancellando dal sito istituzionale tutta la storia del Progetto Cuore del Comune, che aveva reso la città cardioprotetta”.

Il danno rilevato. “Nel cancellare dal sito le informazioni e la mappatura, relativa alle decine di colonnine salvavita installate dall’allora consigliere delegato (Camicia), hanno tolto la possibilità ai cittadini, in caso di emergenza cardiovascolare, di trovare agevolmente le postazioni dei Dae con relativo indirizzi, nelle varie strade e quartieri cittadini”.

No alla damnatio memoriae. “Si auspica che la prossima Giunta non disattivi le 12 colonnine salvavita fatte installare dall’attuale vicesindaco”.

Amaro commento. “Voler far sparire un personaggio politico, non significa distruggere tutto quello che di positivo era stato realizzato con fondi pubblici”.

Conclusione… da condividere. “Il progetto cuore doveva essere un patrimonio di tutti e, distruggendolo, non si demolisce la persona, ma si smantella un bene comune”.

Nota. In foto il sito del Comune nel punto in cui si rende noto quanto segue: Categorie SOSPESE › Progetto cuore.

In sostanza, non sono più visibili le colonnine salvavita come riportate nelle altre foto. Quando il sito funzionava, il cittadino, una volta aperta la pagina, cliccando su un cuoricino riusciva a vedere l’indirizzo su dove e come trovare il Dae più vicino.