INVIATO CITTADINO Comune di Perugia e avvisi. Effetto annuncio. Intanto lo dico, poi si vedrà. Ma di interventi…

Comune di Perugia e avvisi. Effetto annuncio. Intanto lo dico, poi si vedrà. Ma di interventi… nemmeno l’ombra. Ci scrive un amico lettore: “Questo l'avviso esposto da una decina di giorni sotto e prima del Cassero”. Abbiamo verificato la presenza dell’avviso e analizzato il contenuto, che recita: “La strada che attraversa il Cassero di Porta S. Angelo rimarrà chiusa, causa lavori sulle merlature, dal 2 al 5 agosto 2021, dalle 8 alle 19”.

Messaggio inequivocabile. A dire che quelle merlature perdono pezzi (è questa la ragione per cui quelle transenne sono lì da anni?) ma, almeno fino ad oggi, l’unica cosa precipitata a terra sono (portano fortuna!) le deiezioni acide dei piccioni urbani. Conclusione del lettore: “Oggi è il 5 agosto. Il Cassero non è mai stato chiuso e non si vede traccia di lavori in atto sui merli. Un avviso-grida del tipo manzoniano?”.

Forse sì. A meno che, nella giornata odierna (venerdì 6 agosto), non si veda traccia di interventi di messa in sicurezza. Ce lo auguriamo. Ma, in quel caso, le date sono da aggiornare.