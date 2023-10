INVIATO CITTADINO Commemorazione dei defunti, visite ai cimiteri… sì, ma col pulmino

Non si entra, nemmeno col permesso per disabili. Fino a qualche anno fa – lo dicemmo senza remore – era indecente lo spettacolo di gente che, impegnata nella cura delle tombe, doveva guardarsi dalle vetture in movimento.

Come ormai da qualche anno, dal 29 ottobre al 2 novembre, i due cimiteri non saranno accessibili con auto private.

Ma non è di certo inibita la possibilità del culto dei nostri cari, rievocati con la cura materiale delle tombe e con la memoria degli affetti.

Sarà quindi attivo un servizio navetta gratuito con la disponibilità di due pulmini, predisposti anche per il trasporto di persone con difficoltà di deambulazione.

Il servizio si svolge nell’arco orario 8:00-12:40 e 14:00-17:00 con due distinti percorsi in ciascun camposanto.

Al cimitero monumentale

1) Per quanto attiene al viale principale, si parte dall’ingresso fino al monumento ai Caduti e ritorno.

2) La seconda “linea” parte sempre dall’ingresso principale con arrivo al reparto M e ritorno.

A Monterone

1) Dalla fermata dell’autobus, davanti alla chiesa, con percorso lungo l’anello circolare superiore e ritorno.

2) partenza dall’ingresso principale del cimitero di Monterone e arrivo al reparto ampliamento 1° lato Casaglia e ritorno.

Un servizio che qualifica quanti lo hanno predisposto.