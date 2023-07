INVIATO CITTADINO Come Umbria Jazz asseconda il temporary store

C’era una volta il prestigioso negozio Buonumori dell’amico Nando Placidi.

Ma i tempi cambiano e il commercio si trasforma. Spesso il fatturato online supera abbondantemente quello del negozio. Che continua ad avere costi al limite dell’esoso.

Oggi, al numero 55 del Corso, un’insegna annuncia la presenza di “Ekbatan, the art of carpets”. L’azienda di vendita di tappeti persiani et similia con sede in via della Pallotta.

Siamo in adiacenza alla storica Farmacia Lemmi. Abbiamo notato aggirarsi nei pressi il noto immobiliarista Vittorio Settequattrini. Senza il quale, nel campo della locazione/vendita immobiliare nell’acropoli, non si muove foglia. È ormai vox populi e corrisponde al vero.

Abbiamo subodorato aria di novità, peraltro confermata da un’insegna inequivocabile.

Ci dicono però trattarsi di un temporary store, ossia di un negozio destinato a permanere l’espace d’un matin. Ossia per la durata di Umbria Jazz o qualcosa di più.

In quei centralissimi locali verrà in seguito attivata una impresa sulla cui identità ci siamo impegnati a tenere la bocca cucita. Almeno per ora.