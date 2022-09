INVIATO CITTADINO Come ti sigillo le finestre accanto alla loggetta dell’Alessi

Come ti sigillo le finestre accanto alla loggetta dell’Alessi. All’opera due addetti in cima a un cestello telescopico per provvedere alla delicata operazione che non poteva di certo essere compiuta diversamente.

Teste sollevate di curiosi per assistere al lavoro. I due tecnici sparavano silicone che poi stendevano nelle connettiture.

Ottima occasione per ammirare un’opera generalmente ignorata dai Perugini e non solo. Ci riferiamo alla loggetta realizzata su disegno dell’Alessi. Peraltro in asse con via Mazzini dove ha sede il Centro Camerale (ex chiesa di Santa Maria del popolo, poi soppressa come luogo sacro) intestato al nome dell’architetto perugino.

La circostanza offre il destro per un’altra riflessione di carattere estetico. Ossia l’eliminazione delle orrende persiane che punteggiavano tutta la superficie ai tre piani. Ne restano i cardini murati sulle spallette delle finestre. La scelta di eliminarle fu veramente una decisione acconcia.