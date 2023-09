INVIATO CITTADINO Come ti realizzo l’“anteprima della prima” dei Primi d’Italia 24.ma edizione

Pasta mia, ti amo così tanto che… ti mangerei. Specie con fagioli ed erbette aromatiche.

L’iniziativa folignate regala a Perugia un’anteprima coi fiocchi. In spirito di collaborazione. A rinsaldare i rapporti tra la città di Feliciano, episcopo fulginate, e quella di Ercolano, vescovo grifagno.

Giovedì scorso, allo Slargo della Pesa si sono presentati, secondo precisi accordi, il Presidente Aldo Amoni, Chiara Comparozzi e la “Chef e padella” Nicoletta Franceschini.

È toccato a quest’ultima, titolare del piccolo ristorante Silene di Foligno, l’onore/onere di cucinare – nell’esiguo spazio dell’Edicola – una strepitosa pasta e fagioli. Una cosa forte della sua semplicità.

Il fortunato - anche se mini - cooking show, ha riscontrato un esito così felice da fornire un prodotto di singolare caratura, in grado di unire genuinità e gusto, come in tutte le preparazioni di tradizione rustica.

Pasta e fagioli d’autore, che è stata felicemente consumata alla fine delle riprese.

Tutto rigorosamente documentato e immortalato nei social.

https://www.instagram.com/reel/CxQKCIboape/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Guardate intervista e preparazione. Con un po’ d’invidia. Aspettando l’inaugurazione folignate del 29 p.v.