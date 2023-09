INVIATO CITTADINO Come ti racconto la vita del Perugino… in perugino

In occasione del 500.mo anniversario dalla morte di Pietro Perugino, propongo ai lettori questa straordinaria, sintetica biografia, scritta dall’indimenticabile amico Ennio Cricco, magionese-perugino, traduttore di Dante e di Boccaccio, di Luigi da Porto e di Esopo, di San Francesco e Michelangelo.

Da Ennio ho imparato tanto in termini di dialetto e umanità. I libri suoi da me curati, e quelli scritti a quattro mani, restano (non suoni presunzione) nella storia della letteratura dialettale perugina.

È per questo che riporto (senza bisogno di traduzione, che non serve) questo brano, da me pubblicato nel volume “Noaltre Perugine” del 2010, per i tipi di Morlacchi Editore, nella Collana Officina del Dialetto-Accademia del Dónca.

Ennio racconta le umili origini, l’apprendistato del Divin Pittore, sino alla sua affermazione professionale. Non disgiunta da una certa avidità.

Riferisce anche il contrasto con Michelangelo e l’esito della denuncia per diffamazione a lui intentata.

Quindi l’aneddoto della rapina subìta lungo il percorso Perugia-Città della Pieve. Senza trascurare la diceria che voleva Pietro non credente.

Infine un riferimento alle vicende familiari e alla morte in quel di Fontignano.

Il tutto in una lingua di perugino-magionese arcaico, appreso dai nonni e dai genitori. Dato che Ennio era nato e vissuto a Bolzano, da genitori magionesi, e tornò episodicamente nella terra d’origine degli avi. Ma nel cuore e nella mente ebbe sempre l’eredità tramandata dai suoi. E a noi rimase legato. Tanto da continuare a scrivere e tradurre i classici nella nostra lingua madre, fino agli ultimi suoi giorni.

Sono stato, e resterò sempre, orgoglioso di aver goduto della sua stima e amicizia, dei libri partoriti dal nostro sodalizio umano e culturale, delle amicizie comuni, delle radici identitarie mai rescisse. Sono anche grato all’amico Gianfranco Zampetti che mi fece da ponte per questa preziosa conoscenza e successiva amicizia.

Arcónt(e)no che Pietro Vannucci era nato a Città dla Pieve, fiòlo de n certo Aristòfno, n poraccio che l tirò su ntra miseria e sténte e l mettiede presto a bottega da n pittore a P(e)rugia che nnèra n gran maestro ma jé fece mparà l meschiére e ij mettiéde adòsso la vòja de mparà, de lavorà e de fasse ananze con giudizzio per mijorà l arte e fa i guadrine.

Pietro, pla vòja de fasse pittore de cartello, gì a Firenzi a scòla da Ndrea del Verrocchio e ntón pochi anne se mettiede mmostra e facette fortuna.

Vendiede i su quadre a Firenzi, pl Italia, la Francia e nzin a la Spagna.

Nn aristillava a dà retta ta tutte e, a forza de pitturà, f(e)nì che, daije e daije, faceva tutte le figure che s’arzumiijàvno, tant’è vero che Michelang(e)lo j arivò a dì che ntl arte era goffo; lu se la prese e i fece la querèlla ananz aj Otto, ma dice che la cavsa la perdiede.

Dicno che fusse malfidente chi altre e che quan giva pe la strada da Città dla Pieve a P(e)rugia, costumava de portà l valzènte [il denaro] sempr’adòsso, tant’è che na volta i girno ncóntra ntól mal passo e i portòron via gnicosa.

Lu s’arcomandiede, pl amor de Ddio, chi lasciass(e)ro almen la vita e dóppo cla cosa che lu c’éva i sòlde e l’amicizzie bòne, j’ariescì d’arpìà na parte di guadrine rubbate, ma dai tribble patite c ebbe da rischià la morte.

Pietro era de poca religione e ta l’immortalità dl anima n ce vòdde mai crede perché c’éva la testa com n zasso e era tignoso ncó.

Dice che lu éva fede solo nti béne de fortuna e che pi solde avrìa fatto le pègge cose al mondo. Cla su arte, benzì, era doventato ricco e a Firenzi, como a Città dla Pieve, c’éva case, terre e podere.

Eva sposato Clara Fancelli, fiòla dl architetto Luca Fancelli, dice donna bellissima, chi fece sette fiòle.

Pietro Vannucci, chi dicévno l Perugino, se godette la vecchiaia n famija e mòrze ntòl 1523 a Fontignano che c éva settantottanne