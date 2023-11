INVIATO CITTADINO Come ti piazzo, in… piazzetta (Puletti), 12 alloggiamenti-ricarica di Bici Perugia

Completa approvazione sotto l’aspetto ecologico. Non senza qualche perplessità e prevedibili proteste relative al ridimensionamento degli spazi commerciali.

Prosegue – a singhiozzo – la collocazione di punti di prelievo-consegna-ricarica delle bici elettriche in città.

Si chiama cicloposteggio con colonnine di ricarica, per bici a pedalata assistita.

In città ve ne sono già diverse postazioni (7) cui se ne aggiungono altre 4 e, nel breve volgere di tempo, dovrebbero raggiungere il numero di 18.

Sono in genere collocate in spazi pubblici, meno che all’Ospedale e in due collegi studenteschi. Il servizio di bike sharing a Perugia è gestito da Bici in Città.

Le postazioni sono in Piazza Italia, Piazzale Umbria Jazz, Via Cortonese, 157, Via Goffredo Duranti, Ist. Capitini, Via Tazio Nuvolari, Via Trasimeno ovest / Via G. Guerra. Oltre a una pensilina fotovoltaica a copertura della Stazione minimetro.

Abbiamo visto operare per la realizzazione di una simile struttura anche a San Pietro.

Per Piazzetta Ruggero Puletti sono state piazzate 10 colonnine in doppia fila.

Troppo largo lo spazio. Era meglio un orientamento longitudinale. C’è chi osserva che l’impianto impegna una buona fetta del tratto iniziale sul lato sinistro, sottraendo spazio ad almeno due gazebo del Mercato Etrusco del venerdì. Era forse preferibile mettere le colonnine in linea, allungando la processione, ma occupando uno spazio di minore ampiezza.

Si attendono reazioni, già informalmente annunciate, dai mercatari i quali si vedono ridurre lo spazio espositivo per la cui occupazione pagano degli oneri di concessione.

Aspettiamo venerdì 17 (data infausta?) per vedere come la prenderanno. Ma è prevedibile che se ne lamenteranno ulteriormente.

Quanto a costi e condizioni, valgono le regole degli altri impianti e tutto viene regolato secondo una app. Nel totem, si precisa che la prima mezz’ora di utilizzo è a titolo gratuito.

Curiosità e proteste. Le operazioni si svolgono con attenzione da parte dei residenti e dei negozianti di prossimità.

Si poteva fare prima, senza scassare la piazza nuova di zecca. Non senza rilevare che l’operazione avrebbe potuto essere conclusa prima della pavimentazione della piazza. Che, a causa dell’intervento, è stata scassata e la cui restitutio ad integrum porterà, almeno inizialmente, i segni del ripristino. Differenze di colore legate al nuovo cemento architettonico con cui è rifinita la superficie.

Si dice che il ritardo sia legato a qualche contenzioso tra il Comune e la Società. Staremo a vedere.

PS. Continuo a ripetere che quell’accumulo di box sul lato, lungo via degli Scortici, è un vero errore/orrore. Non si potrebbero riunire più impianti all’interno di un solo armadio? O magari anche due/tre. Non dieci.

(Foto Sandro Allegrini)