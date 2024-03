INVIATO CITTADINO Come ti omaggio la donna, l’8 marzo, alla Sala San Tommaso

Un pomeriggio all’insegna dell’amore per la musica coniugata al femminile. Almeno in termini di contenuti. Oltre una quindicina di giovani, cantanti e strumentisti, si sono esibiti sotto lo sguardo affettuoso, ed esigente, delle sorelle Gioia e Federica Fruttini, docenti di razza.

Presente il vicesindaco Gianluca Tuteri, convinto patronus dell’iniziativa.

La sala è acusticamente perfetta, col suo rustico accoltellato di mattoni, in parte corredato di pannelli fonoassorbenti rossi e neri.

Nice Group nei fatti corrisponde al nome. Giovani e giovanissimi (il bando è rivolto al segmento 14-35 anni) a proporsi nei generi più vari. Con microfono o a voce libera, come un seducente Besame mucho.

Assoli e duo strepitosi, eseguiti con attivo coinvolgimento di un pubblico più che partecipe.

Si può motivatamente parlare di un’esperienza di carattere interculturale, effettuata nel linguaggio universale della musica.

“Sono oltre 150 gli iscritti con più di 200 manifestazioni d’interesse”, dice Gioia Fruttini.

“Abbiamo – aggiunge – ragazzi alle prime armi, che io e mia sorella tiriamo su da sole. Ma anche soggetti che provengono da altre scuole e sono in parte già formati. Cercano perfezionamento e socialità”.

I nomi di quanti si sono esibiti: Elena Morgante, Matteo Malfagia, Mario Proietti Bocchini, Fabio Moretti, Niccolò Filippucci, Enrico Bernardini, Lucrezia Vagnetti, Letizia Tondini, Giulia Ciao, Letizia Raimondi, Isabella Rocchi, Joshua Garchitorena.

Alla fine, palco aperto anche per chi non era inserito in scaletta. Qualcuno, dopo comprensibile titubanza, si fa avanti. E fa bene.

(Foto Sandro Allegrini)