INVIATO CITTADINO Come ti manutengo il look di San Francesco al Prato

Un intervento last minute, ma valido a qualificare il contorno del nuovo auditorium.

Dove, stamane, ha preso l’abbrivio l’importante Festival Umbria Antica. Che, a far capo dalle 10:00, ha visto gli interventi di Michele Bilancia, Luana Cenciaioli e Paolo Braconi.

I quali hanno relazionato, rispettivamente, sul realizzando parco delle mura (“Continuità e resilienza”), sugli scavi sotto la chiesa cattedrale e su aspetti inediti e interessanti della chiesa di Santa Susanna.

In preparazione dell’accoglienza dei numerosi convenuti, una squadra del Comune si è data da fare per risolvere le principali criticità.

Innanzi tutto, la rasatura dell’ampio prato che fronteggia l’Oratorio di Agostino di Duccio (non è un caso che il toponimo sia identificato come San Francesco al prato, per distinguerlo da San Francesco al monte, che per noi perugini è, ineluttabilmente, Monte Ripido).

Nel contempo, c’era chi agiva per chiudere le buche che punteggiano via San Francesco e il tratto iniziale di via Alessandro Pascoli.

Intanto, si procedeva ad una rapida ripulitura della zona circostante l’Auditorium.

Soddisfazione dell’assessore alla cultura Leonardo Varasano che aveva sollecitato l’intervento, legato ad una accoglienza acconcia di pubblico e relatori.

(Foto esclusive A.T.)