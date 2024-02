INVIATO CITTADINO Come ti documento il Fursan Endurance Cup 2024

Ne abbiamo parlato in rapporto alla partecipazione dell’amazzone perugina Costanza Laliscia.

Ora offriamo una spigolatura dietro le quinte, in riferimento alla documentazione di quell’evento.

Difatti dall'Umbria è presente anche l'organizzazione Sistema Events di Perugia con tutto il suo staff. Le gare dal 9 all'11 febbraio. In data odierna l’ultimo step del CEI3* sulla distanza massima dei 160 km.

Alessio è figlio del noto regista RAI Gino Goti, storico film maker, attivissimo nella nostra realtà territoriale.

Alessio fa parte di una troupe di tre persone della Pixmotion produzioni video di Perugia.

Altre volte era stato in Arabia Saudita e in Cina per seguire, per una produzione inglese, eventi sportivi internazionali oltre ai suoi impegni settimanali con calcio, volley, motorismo e ciclismo.

Alessio è sul posto e ci invia questa foto che condividiamo volentieri coi lettori.