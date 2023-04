INVIATO CITTADINO Come ti coniugo storia della fotografia e contemporaneità

Arte fotografica. Come ti coniugo storia della fotografia e contemporaneità. Mostra di Mario Pennicchi al fotoclub monteluciano ‘Il garage di Elio’.

Sono sempre più numerosi gli appassionati che rifuggono l’elettronica e schivano il digitale, riscoprendo la pellicola e la camera oscura, sostiene l’ex frego della Pesa, classe 1953.

(foto Sandro Allegrini)

Tanto da aver connotato il suo ‘covo’ in via della Tramontana in senso marcatamente didattico. Nella direzione di un apprendimento che passi per il sentiero stretto del fai da te. Ossia scatti, sviluppi in camera oscura, stampi e documenti tempi e passaggi.

Come ha fatto lui. Esponendo in mostra una tabula in cui dà conto di tecniche, materiali usati, tempi e tutto quanto fa andare in brodo di giuggiole gli editui della Musa fotografica. Anche Marco Nicolini, vecchio del mestiere, ne resta meravigliato.

La mostra è di quelle che ti fanno saltare sulla sedia. Per dire che si tratta di opere datate 1974-1981 capaci di mantenere inalterata freschezza e vitalità.

A parte i nudi, sempre molto ammirati, spiccano opere appartenenti a un percorso di ricerca originale e addirittura inventivo.

Tanti i premi conseguiti da quei lavori. Fra i quali spicca la Processione del Cristo Morto di Gubbio, che fruttò il primo riconoscimento.

Inutile descrivere l’indescrivibile. Tocca andare a vederla. M’incanta l’immagine del vecchietto homeless di tanti anni fa. Uno scatto che vale più di un saggio di sociologia.