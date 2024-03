INVIATO CITTADINO Come ti batto il melanoma alleandomi con ALADDIN

Una due giorni col teatro sold out. Una folla di adulti e bambini, accorsi ad applaudire il musical, robustamente impiantato sull’esperienza di Bruna Lepri e dei suoi innumerevoli amici-collaboratori.

Un’esperienza (ne parleremo a breve con un’intervista esclusiva a Bruna, oltre che con una scheda nella rubrica VISTI PER VOI) intessuta di passione e amicizia, amore per il ballo, la cultura, la musica, il teatro… e fondata sulla condivisione di obiettivi di carattere filantropico.

È da sapere che questo spettacolo, ben meritevole di palcoscenici nazionali, si regge sulla volontà e versatilità di una cospicua compagine di ben 27 attori, fra protagonisti e comprimari. Molto più di semplici figuranti o comparse messe lì a far numero. Ognuno è perfettamente calato nel ruolo “scritto per lui”. Dagli adulti ai bambini che fanno capo, ma non solo, alla cospicua famiglia Caporali il cui patronus, Paolo, investe e conferisce all’impresa artistica il valore aggiunto dell’amore. Molto più di un musical.

Ben 12 le voci femminili e 8 quelle maschili.

I ballerini, maschi e femmine, assommano a 14. Ruoli di carattere tecnico-tecnologico, proiezioni, scenografie, registrazioni e direzione musicale… autarchicamente autosufficienti.

La regia e l’organizzazione sono di Bruna Lepri, le coreografie della figlia Camilla Caporali. La direzione musicale di Massimo Cervini. Impossibile, in questa sede, nominare tutti. Precisando però che tutti, proprio tutti, sono meritevoli di elogio.

L’apparato scenico è ardito e funzionale. Un tappeto volante che pare librarsi, con sopra Aladino e la principessa, è strepitoso. Così come le ricostruzioni d’interni favolistici e… favolosi.

Le scenografie, tra reale e virtuale, sono frutto di un laboratorio scenotecnico che fa miracoli, disponendo anche di competenze informatiche di rango.

Non si contano gli applausi a scena aperta.

Degna di lode la finalità dello spettacolo, il cui incasso viene devoluto all'Associazione NO al melanoma onlus, autorevolmente presieduta dal grande Mario Tomassini [foto], affiancato da una qualificata schiera di oncologi che collaborano proficuamente per vincere la battaglia contro questo male insidioso.

Al termine della seguitissima rappresentazione, la sequela dei ringraziamenti. Per Bruna, affetta da un’improvvisa afonia, c’è una portavoce che esprime affetto e gratitudine a quanti l’anno accompagnata lungo questa avventura.

Agli spettatori, oltre al piacere dello spettacolo, la consapevolezza di aver contribuito a una degna causa. Quale la lotta al melanoma e alle sue esiziali conseguenze. Da vincere: con ricerca e investimenti.

