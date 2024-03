INVIATO CITTADINO Come ti attappo le buche nelle vie Ariodante Fabretti e Francesco Innamorati

Contentando (poco) e scontendando (parecchio) passanti e residenti.

Tracciamo un bilancio dinamico, perché il lavoro non è completato.

Dall’Unistra, buche e strappi ricoperti fino a piazza dell’Università. Si è agito relativamente in zona marciapiedi (che erano accettabili), mentre si è attivamente operato sulla carreggiata. Dove si riscontra anche il fenomeno del “toppa su toppa”.

La questione tombini. Specie nel tratto di via Fabretti permane il grave problema dei tombini rumorosi. Ad ogni passaggio di auto o di pullman, un suono metallico fragoroso dello sportello che ricade su telaio.

Le guarnizioni e la saldatura. Più volte sono state (almeno a ridosso del rifacimento: era Boccali-assessore Liberati-inizio Romizi) sostituite le guarnizioni. Che però si usurano rapidamente. Da qui la scelta della saldatura. Efficiente, ma poi non tiene. Da qui le proteste dei residenti, disturbati durante il giorno e specialmente insidiati nel diritto del riposo notturno.

Da piazza dell’Università, chiuse le buche lungo via Innamorati. Fino all’Ufficio Postale e l’ex edicola della Cesarina. Questo però solo sul lato destro a scendere. Qualcosa anche sugli stalli a strisce blu.

Ma nulla è stato fatto sull’altro lato del marciapiede, fra via Astorre Lupattelli-Rettorato (fin qui c’è la massicciata in pietra, con le fughe non stuccate) e la scuola Valentini. Ci si augura che i vuoti del marciapiede vengano riempiti, a completamento dell’intervento.

Non ci pronunciamo sul lato estetico, specialmente i prossimità di palazzi Storici come il Gallenga e il liberty subito dopo.

Si rileva, anche sotto il profilo funzionale, che questi rattoppi dureranno l’espace d’un matin.

Comunque, a voler vedere il bicchiere mezzo pieno, diciamo francamente che qualcosa è meglio di niente.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)