INVIATO CITTADINO Colossale cipresso pericolante, intervento in corso

Strada San Galigano. Come ti rimuovo il colosso arboreo pericolante. L’Agenzia Forestale Umbra al lavoro con mezzi speciali e diversi operatori per abbattere un colossale cipresso arizonica in condizioni precarie.

Ordinanza del Comune e abbattimento controllato al fine di evitare un possibile crollo con interessamento di una strada urbana ad elevato livello di traffico.

Il flusso veicolare – dichiara un responsabile – si accentua fra le 13:00 e le 14:00, per effetto della numerosa popolazione scolastica del liceo scientifico Galeazzo Alessi. Oltre che per l’uscita da uffici e luoghi di lavoro. Occorre, dunque, cercare di finire in tempi molto ristretti.

Il cipresso è situato all’imbocco della strada che adduce all’ex seminario di Monte Morcino e alla Domus Gratiae, notevolmente frequentati.

Tolta di mezzo la ramatura, si procede al taglio in sezioni del fusto. Il materiale di risulta verrà conferito alla Gesenu per l’opportuno trattamento.

Le operazioni dovrebbero terminare in mattinata.