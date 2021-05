INVIATO CITTADINO Collestrada, manifestazione per dire no al Nodino di Perugia

“Sciogliamo il nodo”: più che uno slogan, un programma. Quel nodino non s’ha da fare. E il Bosco di Collestrada è un patrimonio da salvare. Partecipata manifestazione per dire no, facendo seguito a una petizione ampiamente condivisa.

Ieri, a Collestrada, una manifestazione pacifica per contestare il progetto, impropriamente chiamato "il nodo di Colle", che – dicono gli organizzatori – andrà a devastare lo storico bosco a Farnetto nei pressi del borgo di Collestrada. Luogo che, insieme alla vicina Ansa degli Ornari, costituisce un SIC (ovvero un Sito di interesse comunitario).

Si parla, motivatamente, di “danni al paesaggio inferti dal progetto che appesantirebbe le già degradate condizioni di un’area notevolmente compromessa sotto il profilo ambientale”.

Attivo il Comitato Colle della Strada. Della partita varie associazioni, pro loco, singoli cittadini, il FAI, le persone sensibili ai temi della tutela ambientale.

Fra le alternative, riproposta la soluzione tram-treno sulla quale ci siamo più volte soffermati su queste colonne.