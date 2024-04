INVIATO CITTADINO Col Bosco di San Francesco per conoscere erbe, fiori e loro proprietà

La manifestazione, indetta per domenica 7 aprile, dal titolo Il Bosco, nutrimento per lo spirito e per il corpo, al Complesso benedettino di Santa Croce, si chiama “Herbatica”.

Termine che evoca in qualche modo il tributo che veniva pagato per la concessione del pascolo o del taglio dell’erba sulle terre del padrone. Ma non si tratta di questo.

Nel nostro caso sta invece a significare “conversazione di carattere naturalistico”, alla scoperta delle specie vegetali spontanee presenti nel Bosco di San Francesco.

Un appuntamento destinato a persone curiose di scoprire erbe e spontanei del bosco, per imparare a riconoscerli e apprezzarne le proprietà.

Una passeggiata open air con la guida competente di esperti, pronti a declinare conoscenze e competenze a beneficio di quanti abbiano interesse e mente disposti ad accogliere nozioni e funzioni.

Sul versante di carattere storico-artistico, una studiosa d’arte medioevale racconterà l’uso delle piante nei monasteri (come non pensare al capolavoro di Eco Il nome della rosa?).

Ma si discetterà pure sui significati reali e simbolici che li rappresentano nei capolavori della pittura.

Ricordo, qualche tempo fa, una lezione interessantissima, in merito, offerta da un grande iconologo come l’amico Franco ‘Ivan’ Nucciarelli.

L’occasione è ghiotta per gli amanti della cultura e della natura.

Nello specifico, dalle 10:00, Mostra di specie vegetali spontanee a cura della Fattoria Borgo Oliviera ONLUS, Allestita nella chiesetta romanica di Santa Croce, con Rosanna Petrella.

Alle 10:30, Erbe di primavera: alla scoperta delle specie vegetali spontanee, a cura del Dott. Aldo Ranfa, della Dr.ssa Chiara Proietti e del Dott. Marco Sarandrea.

Alle 15:00, Quattro chiacchiere in giardino (in caso di pioggia si terrà all'interno).

Incontro a più voci per conoscere usi alimentari e proprietà delle specie vegetali che compongono il bosco. Partecipanti: Dr.ssa Chiara Proietti, il Dott. Aldo Ranfa, Dr. Marco Sarandrea, Dott. Cesare Grassetti, Dr.ssa Ira Achillei e Dr.ssa Elisabetta Pepponi.

Ore 15:30,| Le piante nell’arte in compagnia della Dr.ssa Monica Lupparelli.

Passeggiata dedicata all'arte, per parlare dell'utilizzo delle piante nel Medioevo, con particolare riferimento agli orti monastici e alla loro raffigurazione nelle opere d'arte medievali.

Alle 17:00, La gemmoterapia: Energia benefica dalle piante, a cura della Dr.ssa Ira Achillei e del Dott. Marco Sarandrea.

Intendendo una preparazione ottenuta dalle gemme di piante o di quelle porzioni in accrescimento, che hanno una composizione chimica diversa dalle piante adulte e che possono dare un contributo all’equilibrio del corpo umano.

Il ritrovo per tutte le attività è il Complesso benedettino di Santa Croce.