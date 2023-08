INVIATO CITTADINO Città senza pace per l’abbandono di masserizie

Accade ripetutamente. Ma certe volte i comportamenti assumono connotati di assoluta insopportabilità.

Via Ariodante Fabretti, domenica 13 agosto. Nello slargo adiacente alla raccolta rifiuti sono ammassate reti, materassi, cuscini. Materiali da discarica, selvaggiamente conferiti in un punto di grande appeal turistico come l’accesso all’antico Acquedotto.

L’eliminazione dei cassonetti dell’indifferenziata, la raccolta porta a porta, il ritiro gratuito ingombranti (previo accordo con Gesenu) sono parole al vento. Non c’è più sordo di chi non vuol sentire.

La maleducazione civica ha sempre il sopravvento.

Lasciamo al lettore la libertà di giudicare se questo genere di comportamenti incivili possano rientrare nella sfera dell’accettabilità.

Drastico il giudizio di un residente di prossimità che ha risposto alla provocazione con un foglietto su cui sta scritto: “Basta, maiali!”.

Con tutto il rispetto per l’onesto e incolpevole suino.