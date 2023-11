INVIATO CITTADINO Città di Castello. Moira Lena Tassi, quando la cerca del tartufo è un affare di famiglia

Il nonno fu dichiarato "Veterano dei tartufai", quasi mezzo secolo fa: nel corso della ‘Prima Mostra del Tartufo e dei prodotti del bosco’ nel 1980.

Lo attesta una targa ricordo, orgogliosamente custodita come cimelio nel salotto di casa.

E ricorda, la pittrice e danseuse, come questo lavoro vocazionale richieda saperi tramandati di generazione in generazione. Appunto, una tradizione capace di coniugare saperi e sapori, antichi e sempre nuovi.

All'interno della famiglia di Moira Lena Tassi, l'arte della "Cerca e Cavatura del Tartufo" è stata tramandata attraverso quattro generazioni.

Da Artemio alla figlia Mirella e al genero Gabrio Tassi. L'ultimo erede di questa antica tradizione è Giacomo, il figlio ventenne dell'artista.

Moira esibisce come una reliquia il tesserino per la raccolta dei tartufi.

Vocazione che si è coniugata con le arti performative nel progetto culturale Historia abscondita, ideato e realizzato da lei stessa.

Racconta: “Mio Nonno Artemio - per tutti ‘Artemone’, così denominato per la sua altezza e corporatura - classe 1900, è stato un grande tartufaio, forse uno dei primi e sicuramente un Maestro Tartufaio con lo spirito green, figura paradigmatica per i numerosi cercatori che ne hanno seguito le orme”.

E racconta la forza e l’intraprendenza che spingevano Artemio a percorrere boschi e sentieri impervi, animato da spirito naturalista.

Al suo fianco, esemplari canini, opportunamente addestrati, destinatari di carezze e crocchette.

Precisa Moira Lena: “La cerca e la cavatura del tartufo in Italia è ufficialmente iscritta nella lista UNESCO del Patrimonio culturale immateriale”.

Conclude: “Tutti i tartufai hanno fatto di questa pratica un'arte che unisce una profonda conoscenza del territorio al rapporto simbiotico con i cani e all’amore per la natura”.