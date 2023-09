INVIATO CITTADINO Ciaramicola, mon amour. È Marilena Badolato la writer (ghost ma non tanto) cui si debbono le ricerche sullo storico dolce

È stata Marilena Moretti Badolato a compilare la scheda, poi inviata da Massimo Moscatelli a Milano, presso la sede dell’Accademia Italiana della Cucina con la storia della Ciaramicola.

Quel nome che solo noi perugini sappiamo pronunciare col QL grifagno (CIARAMIQLA!), come BRISQLA, MISQLA.

Dove hai reperito il documento relativo alla Ciaramicola?

“Presso l’Archivio di Stato di Perugia, dove il dolce appare per la prima volta attestato durante le nozze di Giampaolo Baglioni. Sono debitrice della segnalazione al compianto Alberto Maria Sartore.”.

Ne abbiamo parlato in un paio di occasioni su questo giornale, elogiando il lavoro, scientifico e appassionato, di Badolato.

Nel recente libro Il Torcolo di San Costanzo e la Ciaramicola (Fabbri Editore, 2023, 52 pp., euro 12) l'Autrice ne parla diffusamente.

Soffermandosi sui riferimenti pasquali, su allusioni identitarie alle Porte e ai Rioni, spiegando il rapporto con curiandri e agrumi, passando dal mondo greco antico alla Sicilia.

Non senza citare l’excursus onomastico e arricchendo il confronto dolce/realtà con foto: una di sua mano e una uscita dalla factory di Paolo Ficola (la memorabile Fontana Maggiore ripresa dall’alto, quando ancora il drone era di là da venire).

Ricorda Marilena: “La Ciaramicola appare per la prima volta, già con i colori identitari della nostra città, in occasione del banchetto per il matrimonio di Giampaolo Baglioni, della potente famiglia perugina, con Ippolita Conti, di aristocratica famiglia romana, avvenuto nel 1490”.

Che ci dici del rosso?

“Che fosse colorata (e di rosso Alchermes, già esistente da tempo), lo attesta persino l’etimologia del nome: dal greco keramos (ceramica) e il suffisso a indicarne la piccola dimensione, probabilmente derivato da kollira (piccolo pane rotondo)”.

E che fosse un dolce matrimoniale?

“Che fosse presente in sponsali aristocratici lo attestano l’uso del prezioso zucchero e dell’altrettanto prezioso liquore, ricco di cocciniglia e spezie. Del resto Perugia, in quel momento storico, appare catapultata nella raffinatezza del Rinascimento”.

Quel libro è una piccola/grande enciclopedia di sapere storico e antropologico, non solo gastronomico.

Per dire, insomma, che oltre la ricetta (alla pagina 40), c’è di più.

E il di più è costituito da una narrazione che valica i limiti del descrittivismo per attingere ai territori spirituali della poesia.

Come quando Marilena scrive: “La Ciaramicola, amato fossile di pasticceria con il rosso dell’Alchermes nell’impasto e il bianco di copertura della meringa, ricoperta di confettini che la fantasia popolare vuole riconducibili ai colori dei Rioni. In origine pane votivo, poi dolce dei fidanzati, ciambella rosata che riportava ad atmosfere primaverili, annunciava tempo di amori, tempo di nozze. Ricetta dove sospiri e mani si saranno rinnovati sempre, pensando a quel matrimonio vicino”.

Ecco: senza nulla togliere all’abilità pasticcera dei Faffa, anzi riconoscendo il loro valore, ci pare che la scheda di Marilena abbia dato una mano all’assegnazione di questo premio. Un riconoscimento da condividere. E ci è parso giusto rivendicarne il contributo (unicuique suum).

.