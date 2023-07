INVIATO CITTADINO Ciao, Grazia. Ci ha lasciato la mitica professoressa Maria Grazia Olivi

All’Elce era giustamente considerata una colonna della parrocchia.

Aveva collaborato con tutti i sacerdoti succedutisi nel tempo. La ricordo al fianco di don Nazareno Bartocci, don Angelo Marchesi, don Luca Bartoccini… e poi tutti gli altri. Fino a Riccardo Pascolini.

Una presenza autorevole e improntata alla massima disponibilità. Soccorreva persone sole, bisognose, colpite da amarezze, perdite e vicissitudini.

Era stata insegnante di matematica, bravissima e rigorosamente severa, temuta e rispettata. E amata, specialmente quando, crescendo, gli studenti non ne temevano più il giudizio e la ricordavano con affettuoso rispetto.

Siamo stati colleghi alla Bonazzi di Ponte Felcino. Andavamo spesso in macchina insieme e altrettanto spesso discutevamo animatamente per questioni educative. Stigmatizzavo la sua severità, ma le riconoscevo onestà e capacità di giudizio.

Era sola, Maria Grazia, ma non in solitudine. Non si era sposata e aveva pochi parenti: una sorella, deceduta anni fa. E nessun altro.

Ma era circondata da affetto. Ricordo che la portavo in macchina al Morlacchi. La prendevo sotto casa, in via Annibale Vecchi, la lasciavo davanti al teatro. E poi la riaccompagnavo a casa.

Ringraziava delle attenzioni e discuteva sulla qualità degli spettacoli che spesso non le piacevano. Deambulava con difficoltà e sentiva poco. Ma si faceva dare (dall’amica Rossella) il palco di proscenio per godersi la recita. Ed era attentissima ai contenuti, cercandovi sempre un messaggio di moralità.

Amava la cultura e la lettura. Era religiosissima. Ma non bigotta. Seguiva tutte le celebrazioni, collaborando attivamente. Abitando, peraltro, a pochi metri della chiesa. Che era casa sua.

Impossibile dimenticare le sue “missioni” in montagna coi ragazzi del dopo cresima. Partivano con l’amica Pia Businelli e altre signore, il fratello di don Angelo, Alberto e altri per mettersi a disposizione della cucina.

Era non un mangiare, ma una vera agape fraterna. Tra scherzi, sfottò, matura socialità. Un crescere insieme nei valori e nella preghiera. Nel rispetto della natura e delle persone.

Le mie figlie sono state della partita per tanti anni. E ne hanno tratto nutrimento educativo.

Fra quei ragazzi c’era anche Claudio Faina, il nostro Claudino, oggi sacerdote. C’era l’attuale rettore di Sant’Ercolano Francesco Benussi, allora seminarista. C’era, come si dice, “la meglio gioventù”. Non vasi da riempire, ma fiaccole da accendere. E oggi luci vive nel firmamento della chiesa. Come le stelline che don Nazareno volle a San Donato.

Tutto questo, e tanto altro, ci hai insegnato, Grazia. Severa, severissima. Ma capace di sorridere. Anche di te stessa.