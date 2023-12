INVIATO CITTADINO Ciao, Enzo, ex frego della Pesa e dintorni

Era figlio di tanto padre e ne ha seguito le orme di competenza ed onestà

Per noi ragazzini era l fijo del maestro Giacomo, figura di educatore impegnato in politica. Dal babbo aveva preso una ruvidezza che, almeno nel suo caso, celava una certa timidezza, al limite dell’introversione. Ma bastava capirlo e si scioglieva.

Aveva fatto le elementari al Ciabatti, le medie (se non erro) alla San Paolo e le superiori al liceo ginnasio Mariotti. Era quello che si dice uno sgobbone, ma anche dotato: recuperava col merito scolastico qualche amichevole sfottò dei compagni più dispettosi. Insomma: era uno bravo. Parecchio.

All’Università si guadagnò i galloni di capo. Quando ebbe ad impegnarsi nell’àmbito della sinistra contestatrice e ‘rivoluzionaria’. Nel senso che – mi si dice – all’università di Firenze lo rispettavano e lo chiamavano il Perugino. Si era lasciato crescere una barba che gli conferiva una certa autorevolezza, aiutandolo a superare l’handicap di un volto rotondo e di una faccia piena di bonomia. Dote che è stata la sua caratteristica costante.

Era legato al mondo dell’antropologia, con spiccati interessi nel campo della cultura e delle tradizioni popolari. Passione ereditata dal padre Giacomo cui si deve la riscoperta e il rilancio della maschera popolare del Bartoccio e la nascita dell’omonima Associazione che tanto ha fatto per lo studio del dialetto perugino assurto al rango di lingua. Sulla scia di Giovanni Moretti, formato alla scuola del professor Francesco Alessandro Ugolini.

Enzo si laureò – manco a dirlo – col massimo dei voti. E poi il cursus honorum alla Regione, dove fu dirigente al commercio.

Rivestì incarichi di carattere politico e amministrativo anche nelle partecipate Atam e Gesenu.

Ricoprì la carica di assessore al commercio nella Giunta Locchi, divenendo un’autorità in materia di fiere e mercati. Competenze che ebbe a spendere anche dopo il pensionamento, essendo molto ricercato per la sua notevole preparazione.

Anche in Provincia ebbe incarichi di prestigio. Come nel Partito Democratico di cui fu tesoriere. Anche dopo la pensione, non erano pochi gli esponenti di quel partito che si rivolgevano ad Enzo per pareri, consigli, suggerimenti. E difficilmente sbagliava.

Dopo il pensionamento si dedicò, fra l’altro, insieme alla figlia Maria, a custodire la memoria del padre. Tanti gli eventi organizzati in sua memoria anche d’intesa col gruppo montessoriano di Perugia. La foto in pagina è stata appunto da me scattata nel corso di una commemorazione di Giacomo. Il cui ritratto, alle spalle, fu realizzato, su mia commissione, dal comune amico Umberto Raponi che intese omaggiare la passione pedagogica di Giacomo e il suo grande amore per la città. Rappresentando libri e bambini, piccioni e Fontana Maggiore (vedi gallery). Ricordo che ad Enzo quel disegno piacque parecchio e ottenne che fosse inserita nel sito web del Comune, insieme a diverse fotografie d’epoca della sua Perugia.

Con Enzo abbiamo più volte parlato del grande archivio lasciato da Giacomo. L’ho avuto al mio fianco in numerose iniziative dell’Accademia del Dónca che ebbi a fondare col maestro Walter Pilini, comune amico ed altro ex frego della Pesa.

Giacomo, Enzo, Lello Rossi, figure di grandi perugini che ho avuto il piacere di conoscere e apprezzare. Sempre ricambiato. E la cui amicizia porterò sempre al petto come una medaglia.

Ciao, Enzo. Un altro frego della Pesa che se ne va.

(La foto con la figlia Maria e la riproduzione del disegno di Raponi sono di Sandro Allegrini)