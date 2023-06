INVIATO CITTADINO Ci ha lasciato Ida Trotta

Ci ha lasciato Ida Trotta. Era un’enciclopedia di saperi culinari e antropologici. Perugini e non solo.

Deceduta stamane alle 8 all’Hospice cui era stata recentemente affidata per le cure palliative che potessero alleviarne le pene.

Era meritatamente considerata depositaria di conoscenze e competenze uniche nel mondo della cultura gastronomica. Non solo teorica.

Lascia una copiosa produzione libraria in cui dà conto di esperienze e tramanda conoscenze.

Diceva di sé: “Di indole vivace e dinamica, manifesta il proprio temperamento estroverso nello scrivere poesie in vernacolo. Si diverte, inoltre, a scrivere racconti e favole per i bambini”.

E aggiungeva: “Ama l’arte culinaria e la buona cucina. Si diletta con ricette della sua terra, ma nutre grande interesse anche per la gastronomia di altre regioni. Si è utilmente classificata in due concorsi di cucina organizzati a livello regionale e interregionale da un quotidiano nazionale. Nel 2006 ha frequentato corsi di cucina all’Università dei sapori di Perugia. Ha partecipato a diversi concorsi culinari ottenendo ottimi risultati anche con ricette di propria invenzione. Ha fatto per otto anni, insieme a Silvana, la ‘Scuola di torte di Pasqua’ a Mantignana. Collabora con alcuni siti internet per la valorizzazione della cucina umbra”.

Ma ha fatto molto di più.

Cominciò a quattro mani con Silvana Moretti raccontando “Storie di gusti e di amicizia” che narra avvenimenti di vita vissuta in un piccolo paese (Piccione) dove ha frequentato le scuole elementari. I proventi di questo volume sono andati al “Comitato per la vita Daniele Chianelli”;

Poi una ricca serie di volumi dei quali mi sono personalmente occupato come curatore e prefatore.

“Co’ la nonna … a cojie l’erba”, stampato dal Comune per volere dell’allora assessore Andrea Cernicchi, con 199 ricette sulle erbe di campo (scritto sempre a quattro mani con Silvana). I proventi di questo volume sono andati alla “Comunità Capodarco – Casa del Nibbio”.

Poi “Diario gastronomico umbro”, uno spaccato storico-antropologico su come viveva la gente della nostra regione, cosa mangiava, usanze e leggende, ricette tradizionali umbre. I proventi di questo volume sono andati all’A.I.R.C. (Associazione Italiana per la Ricerca del Cancro).

E poi, ancora: “Di sagra in festa; alla ricerca delle ricette tradizionali del Ternano”, un vero e proprio tour fra le sagre e le feste della provincia di Terni con annesse ricette (scritto con Silvana).

Quindi “Sagre&feste nel perugino – con oltre 250 ricette della cucina tipica umbra” (ancora con Silvana);

E poi “Vox populi Vox dei… Perugini Versi diversi, affabulazioni in lingua perugina”, a cura di Costanza Bondi, in collaborazione con le WOMEN@WORK. Un libro che raccoglie ricordi, aneddoti, barzellette, tutte in dialetto perugino; i proventi di questo libro sono stati destinati all’Associazione Onlus “Aiutaci ad aiutare”.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

C’è anche dell’altro, che in questo momento di commozione mi sfugge.

Ricordo che era pronto per la stampa “A tavola con gli Etruschi”, da me introdotto e con una nota dell’archeologa Luana Cenciaioli. La malattia ci ha bloccato. Ma non è escluso che se ne possa parlare con le figlie che Ida adorava, ricambiata.

Tanti i premi, i riconoscimenti, le serate fatte insieme, sempre a scopo benefico. Ida aveva questo “vizio”: le piaceva aiutare chi aveva bisogno. E lo faceva in mille modi. Sempre d’intesa col suo Franco, che ha troppo presto perduto e col quale ora si ricongiunge.

Perché Ida era donna di fede. Altissima. E di famiglia. Adorava i nipoti. Uno di essi, Giovanni Maria Sorcetti, è stato suo complice disegnando le grafiche di un suo libro.

Di Ida mi restano ricordi e doni. Per compensarmi, sapeva unire il cuore e il palato. E si presentava con torte di Pasqua e ciaramicole. Ma anche con oggetti da lei stessa realizzati. Ida aveva, come si dice, le mani d’oro. Di lei conservo un piccolo presepe ad uncinetto, delle piantine verdi col filo, un alberello di Natale con pezzi di bottiglie di minerale, un girasole ricamato…

Ma il bene più prezioso e il ricordo più toccante è quello della sua gentilezza.

Ida mi chiamava: “Sandrino, me la dai una mano?”. Era impossibile dire di no. La sua dolcezza era irresistibile.