INVIATO CITTADINO Ci ha lasciato Francesco Paperini, borgarolo perugino

Persona di straordinaria generosità, impegnatissimo nella promozione di luoghi e persone che amava.

Uomo dinamico e attaccatissimo ai valori familiari.

Instancabile organizzatore di viaggi alla scoperta dei teatri nei quali si proponevano opere liriche. Assecondando la passione della moglie Annalisa, entusiasta e vera intenditrice dell’opera.

Tanto che, nelle conversazioni tenute alla sede della Antica Società del Giotto di Fontenuovo (via Enrico dal Pozzo), Francesco predisponeva la parte multimediale che fungeva da supporto all’esposizione di tracce narrative a caratteristiche delle più famose opere dei maggiori compositori italiani.

Guardava la sua Annalisa con ammirazione e affetto. Un quadro confortante di condivisione di interessi e amore coniugale.

Poi il crollo fisico improvviso, legato – si è detto – alla somministrazione del vaccino. Dopo la malattia che lo rese inabile, Francesco non aveva perduto i suoi valori di equilibrio e serenità. Mi capitava d’incontrarlo in via Pinturicchio e alla Pesa. Condotto in carrozzella al negozio di Marisa Rosi in via della Torricella o allo Slargo o all’imbocco di via del Pasticcio, alla solina, anche coi rigori dell’inverno.

A chi gli chiedeva come va?, rispondeva sto bene. Non l’ho mai sentito lamentarsi della propria condizione di invalido, da uomo dinamico e intraprendente qual era stato.

Amava la famiglia, era orgoglioso dei quattro nipoti. Capace di ripagare le attenzioni di chiunque con un sorriso solare.

È stato presente (foto) al conferimento della targa a Marisa Rosi, già baiocco d’oro del Comune di Perugia. Lo abbiamo visto sorridere e condividere la gioia degli amici.

È stato per tutti noi un insegnamento di equilibrio e stile da imitare.

Ecco perché di Francesco ci mancherà il sorriso rassicurante. Una lezione di vita. Accettata col sorriso. Anche quando il destino è stato crudele e lo ha privato dell’autonomia. Ma non gli ha tolto lucidità di mente e di cuore. Ecco perché mancherà. A tutti noi.

Il funerale si terrà lunedì 29 gennaio, alle 10:00, nella chiesa di Santa Maria Nuova.