INVIATO CITTADINO. Ci ha lasciato don Luciano Tinarelli, storico parroco di Monteluce

Succeduto a don Ugo Palmerini: avevano governato la parrocchia, uno dopo l'altro, per un secolo: 50 anni a testa!

L’eccezionalità di questa durata era stata artisticamente documentata dall’artista Serena Cavallini, nel 2013, in occasione del primo centenario della parrocchia di Santa Maria Assunta (foto 2 in gallery).

Nel periodo 1913-2013 si erano avvicendati ben dieci papi e altrettanti vescovi, ma erano stati solo due i preti alla guida di Monteluce: un primato difficilmente uguagliabile.

Don Luciano era uno di quei sacerdoti di robusta formazione biblico-liturgica, ma anche storico-filosofica, antropologica, musicale.

Le sue prediche erano connotate da una valenza colta, i suoi interventi sull’attualità sempre puntuali, il canto gregoriano padroneggiato a fondo, i riferimenti coerenti. Insomma: un sacerdote solidamente formato, con attenzione al presente e sguardo rivolto al futuro.

Don Luciano sapeva, infatti, vedere lontano e pensare in grande. Quando qualcuno mugugnò per l’impegno economico legato all’acquisto di spazi nella Nuova Monteluce, rispose con le parole della Fede, con la prospettiva della Speranza, con la certezza della Carità e… con la fiducia nella Provvidenza.

Conosceva la realtà monteluciana ed era depositario di saperi particolari. Ad esempio, una volta scese con me per Fontenuovo per mostrarmi il cunicolo che, a suo dire, adduceva l’acqua da una vena posta sotto il campanile.

Era considerato un po’ burbero, ma posso personalmente assicurare che non c’è stata volta in cui ho scritto di Monteluce senza che mi facesse una telefonata di ringraziamento.

Buon ultima l’occasione dei lavori di messa in sicurezza. E poi, ancora, a seguito della presentazione della sua biografia scritta da Mario Roich (“Don Luciano. Alla Sapienza e a Monteluce. Una storia da raccontare”). Mi disse: “Grazie. Sei stato carino”. Parole che dispensava con parsimonia.

LETTI PER VOI Un piccolo libro racconta la storia di un grande sacerdote

INVIATO CITTADINO Monteluce. Festa di popolo per don Luciano Tinarelli, splendido giovane novantaseienne

Don Luciano era molto amico del cardinale Bassetti che lo ha visitato nelle varie fasi della malattia. E che volle presentare, al Coro delle monache, la sua biografia. Con tono amichevole, affettuoso, scherzoso, raccontando: “Don Luciano è nato nel 1926, quando regnava Vittorio Emanuele III e sedeva in soglio Pio XI. E quando vigeva il Regime… ma non era colpa sua”.

Un grato pensiero a don Luciano, prete capace di intrattenere amicizie e conciliare personalità così diverse come la poetessa Ilde Arcelli, Ferruccio Chiuini, Carlo Brutti, Ennio Picchio, il direttore Giacomo Santucci: comunisti e democristiani, credenti e agnostici. Don Luciano ha sempre parlato con tutti.

E continua a parlarci, nello scrigno della memoria, col suo tono strascicato ma sicuro. Perché alimentato dal nutrimento forte della fede.

La cara salma sarà esposta oggi venerdì 18 agosto alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di Monteluce.

Domani, sabato 19, alle ore 10 sarà celebrata la Santa Messa. Seguirà la tumulazione al cimitero di San Mariano.