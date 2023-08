INVIATO CITTADINO Chiude col botto la quarantesima edizione dei Vinarelli

Definitelo come volete: una quarantennio, quattro decenni, otto lustri. Ma, per una manifestazione artistica, tagliare il traguardo dei 40 (e poi a questo livello) costituisce un fiore all’occhiello a merito di quanti hanno messo in campo impegno ed energie.

Un successo così vasto e nazionale da suscitare tentativi di scippo, come quello degli oliarelli. Che non andò a buon fine perché l’acqua si sposa volentieri col vino e col colore. Cosa che non vale per l’olio che si divide (s’acapa, diciamo nel nostro dialetto): c’è, insomma, un anello che non tiene.

(Foto Sandro Allegrini)

Per realizzare un successo di tale portata, tante le energie in campo. Vale a dire l’Amministrazione comunale (il sindaco Eridano Liberti, l’assessore alla Cultura Elena Falaschi), il presidente della Pro Loco Fabrizio Burini, il presidente del Comitato Vinarelli Marino Burini, la cittadinanza, attivamente coinvolta in prestazioni, entusiasmo e servizi…

Proprio un grande e fruttuoso lavoro di squadra: è la communis opinio largamente condivisa.

In Sala consiliare, presentazione ufficiale con organizzatori e autorità. Preceduta da una doppia visione storico-documentaria: il dipanarsi della vicenda dei Vinarelli, con edizioni e personaggi, e un bellissimo documentario su Alberto Fremura, firmato da Pasquale Punzi.

Inevitabile il ricordo degli inventori della Kermesse: Edgardo Abbozzo, Giuseppe Agozzino, Ulderico Pettorossi e Antonio Turchetti.

La parte del leone la ricopre Angelo Valentini, avido e coltissimo collezionista, che di Fremura fu amico. Lo portò a Torgiano, lo introdusse nel milieu artistico e relazionale, gli fece realizzare il logo della prima manifestazione. E, a quattro mesi di distanza dalla scomparsa, ha inteso rendere omaggio all’amico con una mostra memorabile (servizio a parte nell’edizione odierna del giornale). Si commuovono le figlie Arianna e Maria Cristina, venute appositamente da Livorno.

La sera, dopo una cena allestita per quasi 300 ospiti, sono all’opera gli artisti. Una moltitudine, per una varietà di prodotti e di linguaggi mai vista. È la serata dei record. Per il Corso non si cammina. Curiosità alle stelle. Edizione memorabile. Col ricordo di quanti ci furono: Peppe Fioroni, Raffaele Tarpani, Pietrino Crocchioni.

La cui presenza nell’assenza è forte.