INVIATO CITTADINO Chiesa di Santa Maria Nuova. Don Calogero rinnova la tradizione

C’era una volta un costume che unificava fede e tradizione. Si teneva alla chiesa del Carmine. Ora la cerimonia è trasferita alla Pesa.

Musica che prelude alla celebrazione con Francesco Ragni all’armonium. Poi le parole di don Calogero di Leo che dice: “Rafforziamo la nostra fede in Cristo attraverso la nostra Madre Celeste”.

Una memoria che impreziosisce il cammino liturgico della chiesa. Prossimo appuntamento, l’Ascensione.

Il messaggio di Maria, luminoso e numinoso, utile a “illuminarci la via della vita”, ricorda don Calogero.

Citando Paolo VI che disse e scrisse: “Non si può essere autenticamente cristiani se non si è autenticamente mariani”.

Ed ecco venire a proposito la parabola evangelica del seminatore. Che ci racconta come il chicco possa cadere in terreno fertile o arido, tra erbacce o sulla pietra.

Quel seme è la parola e il terreno siamo tutti noi. Verbum caro factum est. La Parola che diviene carne, votata al sacrificio per la redenzione dell’umanità.

Quindi Calogero propone la diegesi dell’esperienza umana di Maria, madre, assai vicina alla nostra avventura esistenziale, immensamente preziosa, anche se costellata di dolori.

A seguire, la consegna degli scapolari benedetti. Una fila ordinata di uomini e donne che hanno (cor)risposto alla chiamata.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

C’è chi chiede uno scapolare in più per figli e nipoti. Perché la protezione della Vergine Santissima copra la famiglia sotto il suo manto trapunto di stelle.

Ed è bello rinnovare la promessa di fede, di fronte alla promessa di una vita oltre la vita. Quella che ci è dato, oggi, solo immaginare. E sperare.

PS: Il trasferimento di don Calogero in quel di Brufa è, per gli abitanti della Pesa e di piazza Piccinino, una ferita aperta. Vescovo Ivan, hai commesso un errore. Si può forse rimediare. O no?