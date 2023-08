INVIATO CITTADINO Chiacchierata a cuore aperto con Angela Hewitt al Frescobaldi di Perugia

Approfittando della sua presenza, per tutto il mese di agosto, nella casa al Lago Trasimeno, le hanno chiesto una settimana di docenza. E lei, come già accaduto – qui al Marianum per altre due volte – non si è fatta pregare. D’altronde l’arte, la vocazione, la passione vanno condivise. Come dono generoso. Sennò, che artista sei?

Pendono dalle sue labbra, e ne ascoltano i preziosi consigli, i magnifici dieci che hanno la fortuna di frequentare la settimana full immersion dentro il top dell’universo musicale: tanti autori che Angela padroneggia e conosce. Saperi costruiti e sapori delibati con esercizio vocazionale.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

Cominciò all’età di tre anni. Perché, racconta, ha messo le mani sulla tastiera a soli tre anni, quando la mamma la invitò a ripetere un facile passaggio e lei… non lo ripeté, ma lo completò. Generando meraviglia e denunciando una inclinazione inimmaginabile.

I corsisti provengono dall’universo mondo. Due le ragazze, una italiana e una spagnola, residente a Roma, caput mundi. Sono otto i maschi, che provengono dal Canada, dagli Usa, fin dall’Australia. Li chiama per nome uno per uno. Di ciascuno conosce punti di forza e debolezze.

Parlano vivacemente e scherzano fra loro e con la Maestra. Utilizzando il moderno esperanto della lingua inglese. Si respira entusiasmo. Sincero.

Una sfacchinata di sei ore… che non pesa. Dopo le tre ore del mattino, li aspettano altre tre nel pomeriggio, a far capo dalle 15:00, ora infame. Tanto che, per la foto di rito, c’è chi arriva qualche minuto dopo. Ma si rifà tutto daccapo, senza problemi.

È stato facile essere accolti col sorriso. E verificare come Angela sia sempre generosa, aperta, cordiale. E i ragazzi non sono da meno.

Il Trasimeno Music Festival vivrà. Azzardo un appello per il Festival, di cui è fondatrice, direttrice artistica, anima, cuore palpitante. Nella chiacchierata, butto lì un ulteriore appello perché Festival non muoia. Angela non promette, ma lascia sperare che si possa continuare, dicendo che qualcosa si è mosso. Non si tratta di soldi (o almeno non solo di quelli), ma di condizioni, rassicurazioni, impegni, pubblico e logistica. Insomma: garantire quell’indispensabile senza cui la prestigiosa kermesse (con ricadute artistiche, sociali, economiche, culturali…) non trova adeguata ragion d’essere. E noi speriamo in bene. Anzi: ci contiamo.

Sul metodo. Musica, canto e danza: arti sorelle. Alla domanda su quale metodo didattico ponga in essere, Angela scombina le carte e rivela che quando suona canta pure. “Perché – dice – aiuta a cogliere lo spirito dell’autore”. Aggiungendo che anche la danza nasce con l’ispirazione e aiuta a interpretare il geist della composizione. A sentirlo proprio, sin nelle fibre del corpo.

Angela, tu, quando insegni, suoni? Alla domanda se ami anche eseguire dimostrativamente, a beneficio degli allievi, dei brani alla masterclass, Angela risponde che, diversamente dal suo Maestro Jean-Paul Sevilla, che lo faceva raramente, lei lo fa abitualmente, senza farsi pregare, a titolo esemplificativo, come parte integrante del percorso didattico.

Quanto al repertorio. Si studiano e si eseguono tanti autori. Mozart e Bach, naturalmente, ma anche Schumann e altri, con la massima apertura al Romanticismo. Anche per lei la masterclass è una palestra: di studio, relazioni, umanità. E lei stessa suona, si cimenta, si espone e si propone. Si mette in discussione, solo come i grandi sanno fare.

Progetti prossimi? Dall’agosto 2021 ha lavorato in modo costante e logorante. Ma con grande gioia. Dovendo recuperare le date saltate, causa pandemia. Prossimi impegni a Stresa, Trieste, Creta e tanto altro nel mondo.

L’ingresso nello streaming, grazie a Hyperion e al suo nuovo proprietario, Universal Music Group. Due i ciddì usciti. Altri vedranno la luce a breve. In sole tre settimane si sono contati 1.200.000 utenti. Un record spiegabile con la meritata fama di massima interprete bachiana al mondo, come l’ha definita The Guardian e non solo.

A fine corso, tutti alla Sagra del Gambero. Il feeling costruito, l’amicizia, la generosità della Hewitt cosa comporteranno? “Lunedì – dice – porterò tutti i ragazzi a casa mia e poi a San Savino, a gustare le specialità del lago Trasimeno offerte a piene mani dalla Pro Loco di Maurizio Orsini”.

Come dire che - soddisfatti lo spirito, il cuore, l'animo, l'intelletto - occorre pensare anche al corpo.